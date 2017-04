El cupón de la ONCE deja un sueldo de 2.000 euros al mes durante diez años en El Franco

El cupón de la ONCE ha dejado un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años en El Franco, en el sorteo del sábado, 1 de abril de 2017. El agente vendedor, Manuel Méndez Fernández, es quien ha llevado a El Franco la ilusión de la ONCE, desde su punto de venta situado en La Caridad, C/ Mohices, nº 1.

El cupón de la ONCE del sábado 1 de abril estaba dedicado al 20 aniversario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.