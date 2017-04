El PP pide a IU que apoye una moción de censura contra el alcalde de Aller

El alcalde de Aller, David Moreno, ha dicho que no renuncia a su cargo a pesar de que se le ha abierto juicio oral por la concesión presuntamente irregular de ayudas a una entidad deportiva. El PSOE de Asturias ha iniciado el expediente de expulsión, pero él se aferra al cargo porque considera que es inocente y porque el código ético socialista, dice, está siendo aprovechado por el PP. Ante este escenario, es precisamente el Partido Popular el que plantea una moción de censura para desbancar a Moreno de la Alcaldía. Pero en una Corporación tan fragmentada, las combinaciones son muy numerosas.

Cualquier ecuación para echar a Moreno del cargo pasa -siempre de forma ajena al PSOE- por un acuerdo entre PP e IU, ya que ambas formaciones suman un total de siete votos (cuatro y tres respectivamente) en un Pleno de 17. Pero siguen sin ser suficientes. «Optamos a sumar nuestros votos con los de IU y los dos de Foro. Así obtendríamos los nueve necesarios para echar a David Moreno. Eso sí, tampoco queremos obviar a Xente (un edil) y Aipa (escisión del PSOE que tiene otro concejal)», afirma Antonio del Peño, portavoz del PP.

Para el responsable popular la solución a este problema pasa por que Moreno renuncie a su acta y sea un sucesor socialista el que asuma el cargo. «Pero parece que no es el caso; Moreno se aferra al puesto por una cuestión meramente personal: para él es un puesto de trabajo, ya que no ha tenido otra ocupación anterior. Gana algo más de 2.000 euros al mes y no quiere renunciar a su empleo», afirma Del Peño. «Le da igual el partido. En su día, se aferró a la normativa cuando le quisieron echar antes de las elecciones, pero ahora que no le conviene, reniega de ella».

Coalición temporal

El portavoz del PP es consciente de la dificultad para sumar los votos, lo que no consiguió en la investidura. «La situación es muy diferente ahora», dice en referencia a la división mostrada por los partidos, algo que dio el gobierno al PSOE. Entonces, en mayo de 2015, el PP no fue capaz de articular una mayoría necesaria para arrebatar la Alcaldía a David Moreno. Los populares se quedaron con sus cuatro ediles e IU sumó sus tres más los dos de Foro, y el independiente de Aipa. Xente por Aller presentó su propia candidatura. «Ahora la situación es completamente distinta, con un alcalde procesado por prevaricación -la Fiscalía le pide diez años de inhabilitación- y con la necesidad de dotar al concejo de un gobierno de emergencia democrática».

¿Con qué fórmula? Del Peño afirma que las cuentas dan por asegurada la suma con una coalición entre PP, IU y Foro. «Eso sí, no descartamos el apoyo del resto de formaciones. Lo que planteamos es un gobierno de coalición temporal, hasta las elecciones, con un alcalde simbólico, y unas cotas de decisión pactadas entre todos los partidos». La portavoz de IU, Marián Iglesias, considera que la situación generada por el alcalde «es insostenible». «No somos nadie para juzgarlo, pero debería de ser él el que cumpliera con el propio código ético de su partido», afirma la concejal. Sobre un posible apoyo a una moción de censura que plantea el PP, la portavoz asegura que se están analizando en el seno de la formación todas las opciones. No obstante, proseguía, «cualquier tipo de decisión pasa por la votación en una asamblea», para la que no hay fecha.

Corresponsabilidad

El propio alcalde, David Moreno, ya dijo que una moción de censura por el caso era una cuestión complicada. «IU formó parte de un gobierno de coalición con el PSOE y tuvieron la responsabilidad del área de Deporte, por lo que mantuvieron las subvenciones por las que ahora se me juzga. Ellos son también responsables de ello», acusó. La edil de Xente, Patricia Díaz, considera un error la postura del alcalde, pero entiende que cualquier censura pasa, «obligatoriamente, por un acuerdo entre PP e IU».