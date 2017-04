Detenido por intentar apuñalar por la espalda a una mujer en Sotrondio

La Policía Local de San Martín del Rey Aurelio detuvo, el pasado 25 de marzo, a un varón en la localidad de Sotrondio, acusado de un supuesto intento de agresión a una mujer con arma blanca, cuando esta última se encontraba fumando un cigarrillo a las puertas de una sidrería.

Los hechos acontecieron en torno a las 23.30 horas, cuando la Policía recibió una llamada en la que se alertaba de un presunto intento de agresión con un cuchillo a una mujer en la vía pública. Personados los agentes en el lugar, la víctima aseguró que un individuo había intentado atacarla por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones cuando se encontraba fumando un cigarrillo a las puertas del local hostelero.

La mujer, que no presentaba ninguna lesión, aseguró que el hombre, al que no conocía de nada, la abordó por la espalda y que, de no haber sido por la mediación de un vendedor ambulante que se encontraba en el lugar, hubiera logrado su propósito.

Facilitada la descripción del individuo, y tras varias pesquisas policiales por la zona, los agentes junto con otros dos policías nacionales localizaron al hombre en el interior de una cafetería de la misma localidad, con síntomas de embriaguez, donde fue detenido y posteriormente trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional.

Tras varias batidas por la zona, los agentes no lograron recuperar el arma que supuestamente portaba el detenido en el momento en que se dirigió a la mujer en el exterior de una sidrería.