«La ambición de Mino es enorme, no me sorprende la moción de censura»

Al alcalde de Morcín, el socialista Jesús Álvarez Barbao, no le sorprende que Izquierda Unida esté promoviendo una moción de censura en el Ayuntamiento. «La ambición de Mino -en alusión al portavoz de la coalición, Maximino García- es enorme. Todavía no asumió el resultado electoral de los últimos comicios. Creía que iba a ganar, pero no fue así». Eso sí, el resultado fue muy ajustado: El PSOE logró cuatro ediles con 565 votos, mientras que IU obtuvo el mismo número de concejales con 511 apoyos. Ahora IU necesita, al menos, el apoyo de otros dos concejales de la Corporación para arrebatar la Alcaldía al socialista. El PP, los independientes y Somos tienen, cada formación, un edil en el pleno allerano. Además, Barbao defendió ayer el proyecto de presupuestos municipales para este ejercicio, uno de los motivos esgrimidos por IU para desbancar al PSOE. «Sí, es cierto que aumenta el gasto de personal y el corriente, pero se debe a las mejoras salariales, la incorporación de personal y la creación de trabajo pactada con los sindicatos. También es necesario para mantener los servicios públicos básicos que ofrece el Consistorio. Que diga ahora IU que está en contra de estas medidas», retaba el regidor.

Impulso del Monsacro

El alcalde hacía estas declaraciones tras la reunión mantenida con Otilia Requejo, directora general de Patrimonio del Principado, a quien le presentó un proyecto de impulso arqueológico y turístico para el Monsacro. «Un proyecto que, aunque modesto porque está dotado con 6.000 euros, pretende crecer con ayudas del resto de administraciones para convertir a este entorno en todo un referente cultural», declaró.