La oposición allerana, escéptica ante una posible moción de censura al alcalde

El equipo de gobierno de Aller aún no ha convocado sesión plenaria para materializar su actual situación y aceptar su inclusión como concejales no adscritos. Mientras, la oposición espera acontecimientos, sabedora que para presentar una moción de censura debe conseguir las firmas de nueve de los ediles de la Corporación. Cabe recordar que los cinco grupos de la oposición suman once votos frente a los seis de los socialistas.

Por el momento, no hay ningún acuerdo, ni se han iniciado negociaciones para materializar esa posibilidad. En principio debería ser el PP (con cuatro ediles) o IU (con tres) los que encabezasen la moción, tras el acuerdo entre ambos.