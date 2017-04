«Los 17 empleos de Juaky se pueden salvar si el regidor cumple su palabra»

«El alcalde de Langreo miente». Así de contundente se mostraba ayer el dueño de la empresa Panadería Juaky tras conocer que Jesús Sánchez (Izquierda Unida) ha firmado la orden de clausura del obrador de esta empresa por superar el nivel de ruidos. José Luis Rodríguez -quien emplea a 17 trabajadores en las diferentes tiendas que tiene en La Felguera, Sama, El Entrego y Mieres- asegura que hay todavía margen para evitar los despidos. «El regidor ha incumplido su compromiso y era que no iba a firmar el cierre hasta el 21 de mayo, plazo del que ya le informamos para trasladar el obrador a una nave del polígono industrial de Asipo, en Llanera».

Según su testimonio, «el alcalde argumenta que no se le ha dicho nada de plazos, y se registró la semana pasada un documento en el Ayuntamiento en el que se indica que nos iríamos ese día para cumplir con la sentencia judicial», fallo motivado por la denuncia de una vecina al superar en seis decibelios el nivel de ruidos permitido. «Sánchez se comprometió a no ejecutar el auto hasta que tuviéramos una ubicación alternativa y no lo ha cumplido».

¿Hay todavía opción para salvar los empleos? «Sí», señala el propietario de las panaderías. «Se puede retrasar la ejecución de la orden de cierre hasta ese día 21 de mayo, porque ya está el obrador a medio montar». Otra opción es que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie ante la suspensión recurrida de ejecutar esta orden cautelar.

El propietario explica el motivo por el que no podría continuar con la actividad si, al final, tiene que cerrar el 19 de este mes y reabrir el 21 del que viene. «Yo no puedo decirle al cliente que vuelva dentro de treinta días a mis tiendas. Ya se habrá acostumbrado a comprar el pan en otro lado. Si tengo que cerrar el miércoles, será el día que firme los 17 despidos».

Los trabajadores de la empresa también han mostrado su rechazo a la medida firmada por el alcalde. Él mismo indicaba que ha sido la «decisión más dura y difícil en lo que llevo de alcalde. He intentado que hubiera un traslado que permitiera mantener los puestos de trabajo, pero el inmovilismo del empresario y las presiones de la vecina afectada lo han hecho imposible». Ha sido este comentario el que ha generado un profundo malestar entre los empleados, quienes aseguran que siempre hubo flexibilidad por parte de la empresa y ven cómo van a perder su puesto de trabajo por una cuestión que, consideran, política. De hecho, Sánchez insiste en que no se ha recibido documento alguno con la nueva ubicación.