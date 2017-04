El PSOE defiende su actuación al exigir el acta al alcalde de Aller

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) defiende su «actuación ejemplar» en Aller, donde ha exigido al alcalde, David Moreno, la dimisión de su cargo y la entrega del acta de concejal, además de iniciar un procedimiento de expulsión y pedir que sea considerado, junto a todos los concejales que integraban el grupo socialista, dentro del grupo no adscrito. Lo aseguraba ayer la secretaria de Política Municipal socialista, Elsa Pérez, quien decidió replicar a la diputada del PP Emma Ramos al asegurar que la actuación llevada a cabo por la FSA-PSOE en este concejo «demuestra claramente que los socialistas respetamos escrupulosamente el cumplimiento de nuestro código ético y que actuamos, por doloroso que sea, cuando a cualquier cargo público el juez le abre juicio oral».

«Actuamos sea quien sea», enfatizó Elsa Pérez. «Actuamos con diligencia y no aceptamos que el PP nos dé lecciones», añadió. En este sentido, Pérez recuerda que «en el PP hay ejemplos claros de que no actúan con la contundencia y diligencia que lo hace la FSA-PSOE, como quedó demostrado en el caso del exconcejal Jaime Reinares, que poco más que hubo que llamar a la Guardia Civil para que lo desalojaran».

Respecto a las críticas de Emma Ramos por que David Moreno aún continúe como vocal en la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Elsa Pérez quiso dejar claro que «es obvio que tiene que haber una sustitución en la Comisión de Industria y Empleo de la entidad. Estamos trabajando en ello, en buscar a una persona con el perfil adecuado, dada la importancia que tiene esa representación en la citada comisión». Tras estas declaraciones, pidió al PP que «no nos marque los tiempos de nuestra actuación porque la próxima semana daremos a conocer la persona que ocupará ese puesto», dijo la responsable de la FSA. Además, la secretaria de Política Municipal aseguró que Emma Ramos «miente» al afirmar «que la comisión se reunió los pasados días».

La crisis

David Moreno generó un conflicto el pasado mes con su partido al negarse a renunciar al cargo de alcalde y al acta de concejal porque, argumenta, no incumple el código ético que firmó. Y es que señala que el suyo no es un caso de corrupción política, para lo que fue creado esa norma de conducta. Se le ha abierto juicio oral por un presunto caso de prevaricación -también a su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta- al conceder de forma sistemática subvenciones a una entidad deportiva para el funcionamiento del polideportivo de Sotiello. «Yo nunca me metí un solo euro en el bolsillo», asegura. El resto de concejales del PSOE ya han presentado su renuncia a la militancia mostrando, así, su apoyo incondicional al regidor.

El PP, por su parte, lleva tiempo anunciando una moción de censura para apartar a Moreno de la Alcaldía. Se trata de una Corporación muy fragmentada y la aritmética le da esa posibilidad, siempre y cuando se sumen los votos de IU. En un Pleno de diecisiete concejales, los nos adscritos (antes del PSOE) suman seis; el PP tiene cuatro e IU otros tres. Se necesitan nueve para apartar a Moreno, por lo que el éxito de una censura depende del acuerdo entre las principales formaciones de la oposición y el apoyo de los dos ediles de Foro; o los de Somos y Aipa.