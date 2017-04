«Hemos hecho lo posible por salvar el obrador de Juaky», dice el alcalde de Langreo

«El alcalde de Langreo no ha mentido». Lo dice el propio Jesús Sánchez sobre la orden de cierre del obrador de panaderías Juaky, por el que se pueden ir 17 trabajadores a la calle. El regidor recuerda que hay una orden dictada por los tribunales desde hace meses. «He hablado con el propietario y he intentando, en numerosas ocasiones, buscar una solución al problema, que es que se incumple la normativa de ruidos y por eso la actividad fue denunciada por una vecina. Pero, en meses, no hubo propuesta firme ni seria por su parte». Por eso, señala, ha tenido que firmar la orden de clausura prevista para este miércoles.

El alcalde rechaza las acusaciones del propietario de Juaky, José Luis Rodríguez, quien asegura que había un compromiso de no firmar el cierre hasta el 21 de mayo. «Sobre este plazo para trasladar el obrador a una nave del polígono industrial de Asipo, en Llanera, ya le informamos. Así se lo trasladamos». El empresario dice que hay posibilidad de salvar los empleos si se aplaza el cierre. Sobre este asunto, el primer edil se limita a decir que ya hubo muchos plazos y muchas propuestas «que nunca se llegaron a cumplir».