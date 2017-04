Un juez devuelve a un vecino de Blimealos pagos realizados por sus hijos

Justo Arienza vive su particular calvario desde que se divorció de su esposa, en marzo de 2005. «Sucedió lo normal en este tipo de situaciones; ella se quedó con el piso, con el coche y con los hijos». Solo fue el principio de una «pesadilla» que todavía dura, porque las vicisitudes ocurridas durante todos estos años le han obligado a afrontar una lucha legal contra su exmujer que todavía no ha finalizado. Muestra las sentencias que tiene a su favor; la última, de febrero de este año, de un Juzgado de Laviana, obliga a la madre a pagar los atrasos acumulados de la paga de manutención y a devolver el dinero que tuvo que adelantar el padre durante años «cuando los dos vivieron conmigo desde el principio».

Las cantidades son importantes para un progenitor que está incapacitado legalmente para trabajar: «En total son unos 3.000 euros para los chavales; otros 9.500 de lo que tuve que pagar y que se me tiene que reembolsar, y 2.800 de la liquidación de que lo que había en el piso. Todavía no he visto un euro».

Saca de la carpeta las diferentes sentencias que le han sido favorables tras mucho sufrimiento. Ahora sonríe, acaba de celebrar su 54 cumpleaños acompañado de quienes para él son las personas más importantes, sus hijos ahora mayores. «La verdad es que siempre hemos estado muy unidos; uno ya trabaja en Madrid pero viene todos los fines de semana. El menor sigue estudiando», detalla Arienza.

A través de los letrados

Pero antes no se encontraba así. La situación llegó a agobiarlo al máximo y hasta acabó entre rejas, ingresado en el centro penitenciario de Villabona. «A los pocos días de divorciarnos, me decretaron la incapacidad para seguir trabajando (era peluquero). No coticé lo suficiente y me quedó una paga de 559 euros. El Juzgado me obligó a pasar a mi exmujer una pensión de manutención de 500 euros. Me quedaban 59 a final de mes. Con esa cantidad tenía que vivir, pagar el alquiler de mi piso, unos 200 euros, y el resto de gastos».

A los pocos días del divorcio, aparecieron los hijos por su nueva casa. «Pensé que era la visita estipulada, pero no. Vinieron con dos grandes maletas; que se quedaban conmigo, que no querían estar con su madre». A pesar de todo y de pedir la suspensión de esa medida cautelar -la orden de pagar la manutención- «tuve que seguir pasando la paga de 500 euros».

Los chavales tenían entonces catorce y doce años. «Siempre han estado conmigo y apenas han tenido relación con su madre. Yo tampoco nunca volví a hablar con ella directamente, solo a través de los abogados. La verdad es que nunca en mi vida pensé que nuestra relación acabaría de esta manera. Pero lo que más me duele es que nunca miró para sus hijos».

Arienza inició una batalla legal para, en un principio, dejar de pagar esos 500 euros a la exmujer. «¿Qué cómo hacía frente a los gastos? No me siento orgulloso, pero es que no me quedó otra salida que trabajar en la economía sumergida. Ahí donde podía: de camarero los fines de semana, cosiendo, cuidando a mayores..., en lo que buenamente me dejaban para llevar la comida a casa». Pero ocurrió lo que nunca pensó que sucedería. «Mi exmujer me vio un día echando sidra en Langreo y me denunció. Tenía un antecedente penal reciente porque cometí el error de coger el coche bebido. Por trabajar me condenaron a seis meses de prisión y estuve en Villabona 47 días».

«Los niños, solos»

Lo peor, recuerda Arienza, es que durante ese tiempo en prisión «mis hijos estuvieron solos. Nadie se hizo cargo de ellos, ni si madre ni los Servicios Sociales; hasta que el juez de vigilancia penitenciaria me preguntó que qué hacía yo en la cárcel por trabajar y me echó a la calle».

La guerra judicial ha sido larga. Tuvo que hacer frente a la liquidación del piso: «Aunque era mío, me tuve que rehipotecar para pagar su mitad porque estábamos en gananciales».

Todo ello tras reconocer el Juzgado que él y sus hijos debían de regresar a esa vivienda, que ya no tenía que pagar la manutención y ella sí tenía que pasar al mes 50 euros por cada hijo, «cantidad que no paga; si es al revés, yo ya estaría de nuevo en prisión».

Por eso, considera que en la actualidad la Justicia aplica un doble rasero: «Creo que los hombres estamos siendo peor tratados que las mujeres en este tipo de casos».