Lena pide un permiso provisional para ampliar el polígono de Villallana

«Estamos trabajando para encontrar una solución legal con la que facilitar el ensanche del polígono industrial de Villallana». La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), explicaba así que ha cursado una autorización provisional al Principado para dar luz verde a este trámite urbanístico. Se trata de un proceso imprescindible para permitir a la empresa Asturiana de Laminados (Asla) la ampliación de su factoría de laminados de zinc, proyecto con el que se prevé la creación de ochenta nuevos puestos de trabajo (en la actualidad ya emplea a un centenar de operarios).

De este modo, la regidora asegura que el equipo de gobierno local «sigue trabajando en buscar una salida para que Asla pueda desarrollar su plan de empresa en el concejo y no tenga que marcharse a otra ubicación». A continuación, Álvarez elevó el tono crítico y acusó a los socialistas de «no querer que Asla crezca en Lena».

En el recuerdo de la primera edil está todavía el voto en contra del PSOE local en el Pleno para enviar el expediente urbanístico a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). El portavoz de esta formación, Daniel Sánchez Bayón, alegó entonces que había un informe de la secretaria municipal que alertaba de numerosas irregularidades en el documento y que éste sería rechazado por este organismo regional.

1.200 firmas a favor

Esto ya ha sucedido. Y es que la CUOTA ha decidido devolver el proyecto de ampliación de esta área industrial. El organismo entiende que debe someterse de nuevo a información pública ante los cambios sustanciales detectados. La alcaldesa dijo al respecto no tener todavía información oficial al respecto, aunque sí oficiosa: «Que devuelva el documento al Ayuntamiento no quiere decir que no se pueda ampliar», dijo criticando de nuevo al PSOE por los impedimentos para el desarrollo de esta superficie industrial.

Mientras todo esto sucede, en los despachos de las administraciones públicas, Asla ya ha iniciado la preparación de los terrenos para proceder, en cuanto pueda, a la construcción de la nave que albergará la nueva línea de laminados.

Recientemente, un grupo de vecinos y de trabajadores de la empresa presentaron en el Ayuntamiento más de 1.200 firmas a favor de facilitar este proyecto.