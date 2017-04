Hunosa baraja un proceso negociado para agilizar la venta de los economatos

Hunosa y sindicatos tienen la necesidad de abordar la fallida venta de los economatos. Y es que el proceso se ha frustrado en dos ocasiones. La primera porque no hubo ofertas en firme, y en la segunda, porque la única empresa interesada en adquirir estos establecimientos, el grupo Santagadea, presentó su propuesta con un defecto de forma. Es por ello que ahora la hullera pública baraja la opción de iniciar un proceso negociado para la enajenación de estos locales. De este modo, se volverá a llamar a las cuatro compañías interesadas desde el principio (la mencionada Santagadea, Alcampo, Masyamas y la distribuidora cárnica Los Norteños). Esta formula legal es más rápida que iniciar, de nuevo, un concurso público.

No obstante, si se cambia el proceso de venta, se mantendrían los requisitos mínimos acordados con las formaciones sindicales. Entre las condiciones para la venta figura el mantenimiento de la actividad comercial hasta 2020 y los empleos hasta el 31 de diciembre de 2018. Son un total de 93 puestos de trabajo. También se establece un precio mínimo de licitación de 139 euros por metro cuadrado ofertado. Según la documentación, la superficie total construida asciende a 18.687 metros cuadrados sobre un suelo de más de 24.000. Por tanto, el precio de todo el conjunto es de casi 2,6 millones de euros.

No obstante, la única oferta que había sobre la mesa ofrecía la compra del 90% de la superficie ofertada, por lo que uno de los doce establecimientos, el de Ciaño, quedaría fuera de la operación. Los empleos que tendrán que ser subrogados se reparten entre el economato de Moreda, con nueve empleados; Mieres, con diecisiete; Pola de Siero, seis; Langreo, catorce; El Entrego, nueve; Sotrondio, ocho; Laviana, nueve; Ciaño, tres; Morcín, dos; Turón, nueve; Lena, cinco; Bimenes, tres; Ujo, tres; y Carbayín con seis. El acuerdo de venta deja fuera, desde el inicio del proceso, los establecimientos de Lena y Bimenes al ser instalaciones alquiladas.

Es en estos momentos cuando la preocupación de los trabajadores de los economatos se encuentra en su punto álgido. Tras dos intentos fracasados se tiene miedo de que la venta no llegue a formalizarse, lo que podría conllevar el cierre unilateral de los establecimientos por parte de Hunosa. No obstante, se trata de un extremo que los sindicatos, advierten, no van a permitir.

Larga tramitación

El último proceso abierto por Hunosa para dar una solución definitiva a los economatos se inició a principios del pasado noviembre, cuando sindicatos y empresa acordaban las condiciones para proceder a la venta. Entonces, se estimaba que el concurso se alargaría dos meses. Hubo visitas de compañías interesadas en adquirir estas superficies comerciales y hubo un interés inicial, que se materializó en cuatro propuestas el pasado mes de enero. Pero la enajenación fracasó porque no hubo oferta económica firme.

Hunosa entonces decidió ampliar el plazo, que culminó con la propuesta de Santagadea. Sin embargo, al final, la mesa de contratación decidió dejar desierto el concurso por detectar que faltaba documentación.