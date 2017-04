«Gracias al trabajo del personal de las estaciones tuvimos más días de esquí»

El director general de Deporte, José Ramón Tuero, hace balance de la temporada de esquí en la siguiente entrevista, cuando ha finalizado hace poco más de una semana, y analiza la situación actual y de futuro de las estaciones asturianas de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

Ha sido una temporada marcada por la falta de precipitaciones en forma de nieve...

Por ese motivo no ha sido buena, se ha abierto la mitad de los días previstos inicialmente. Un año más en el que las condiciones no han ayudado; pero no solo en Asturias, ha pasado en toda España. Una vez dicho esto, cabe destacar que los usuarios han visto que, con tan poca nieve, se trabajó mucho y se aprovecharon más días, gracias al trabajo de los trabajadores y los directores de ambas estaciones. En ese sentido sí que estamos satisfechos.

«Para este año se prevé una nueva cinta para debutantes cubierta en la estación lenense»

«El nuevo reglamento de uso de las pistas va a redundar en un beneficio para todos»

En Pajares, antes del inicio de la temporada, se preveía casi una hecatombe con el cierre del telesilla del Cuitu Negru...

Nosotros siempre defendimos que no iba a generar problemas. Creíamos que no habría caos ni colapso alguno, como alertaban algunos grupos políticos y plataformas. Tenemos la estación que tenemos y la vamos a rentabilizar al máximo.

¿Habrá plan de inversiones para la estación de Lena?

El plan de inversiones son los presupuestos regionales de cada año. Y con ellos se gastará más o menos. Este año se ha previsto habilitar una cinta para debutantes cubierta, que será la primera de toda la cordillera cantábrica. Es lo que vamos a hacer.

¿Y el remonte desembragable?

No hay noticias. No hay nada diferente a lo que ya se sabe. Cuando haya presupuesto, se hará.

¿Cuándo?

Los presupuestos son anuales y cada año se incluyen las partidas que se necesitan o que se puede. Para 2017 tenemos la cinta.

¿Estaba prevista una ampliación de pistas?

Se creó una nueva.

Había un proyecto para seis...

Sigue ahí, pero una parte de ellas se había diseñado en la cara mala de la estación y por eso se fomentó esta otra.

El futuro de Fuentes

Se anunció una reunión con la Diputación de León para abordar la unión de Fuentes de Invierno y San Isidro; ¿por qué no se llegó a producir?

No hubo un motivo especial. Simplemente no hubo oportunidad y esperamos poder celebrarla pronto. La voluntad, en todo caso, es trabajar en esa posible fusión de las pistas entre ambas comunidades.

Las estaciones leonesas cerraron una semana después, pero el número de usuarios ha sido muy superior al registrado en Asturias, 130.00 frente a 80.300. ¿Puede ser un freno para la unión?

No. Lo único que yo puedo garantizar es que nuestros datos son reales. No creo que tenga que influir.

Ha abierto un proceso participativo para redactar un reglamento de uso de las estaciones...

Y sigue abierto. Esperamos que esté en vigor en la próxima temporada.

¿Qué novedades puede traer esta regulación?

Va a mejorar el funcionamiento diario de las estaciones y eso va a redundar en el beneficio de todos.