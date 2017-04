IU quiere investigar la venta de estériles a Mieres por Cogersa

Los análisis realizados por el Ayuntamiento de Mieres sobre los estériles adquiridos al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), han abierto las sospechas sobre el tratamiento que el Consorcio hace de los residuos. Y es que dichos análisis arrojan la existencia de elementos contaminantes, aunque Cogersa apunta que el material está tratado y es reutilizable para acometer obras. La batalla se centra en la labor y los trabajos que se realizan en el consorcio, único gestor de residuos autorizado por el Principado. De hecho, el grupo parlamentario de IU explicó ayer, por medio de Ovidio Zapico, diputado de la formación y responsable de los asuntos de Infraestructuras y Medio Ambiente en ella, que se han registrado varias preguntas en la Junta General porque, asegura, «existen fundadas sospechas de que los residuos que vendió Cogersa al Ayuntamiento de Mieres incumplen la normativa en materia ambiental».

Zapico calificó de «graves» los hechos denunciados por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, sobre la actuación de Cogersa y señaló que «El gobierno de Mieres ha puesto sobre la mesa diversos informes técnicos y analíticas que demuestran que Cogersa vende material sin cumplir las obligaciones que estipula la ley». Con estos análisis medioambientales en la mano, IU cree necesario que la consejera de Infraestructuras «debe iniciar una investigación interna para comprobar si se cumple con la ley». A su juicio no puede ser que los materiales que vende tengan los mismos niveles de contaminación que antes de ser tratados.

«Hay que investigar si las cosas se están haciendo bien en Cogersa porque, con los documentos que hay sobre la mesa, la consejera no puede mirar a otro lado», sostiene el diputado de IU para quien lo único que pretendió Cogersa fue «hacer caja a sabiendas de que el material no era el indicado».

El diputado de IU considera que «la investigación debe ser independiente y rigurosa, los hechos revisten suficiente gravedad y es necesario clarificar cómo está trabajando Cogersa. No puede ser que cobre por un servicio que no está prestando. Es urgente saber si lo que ha ocurrido en Mieres es un caso aislado o forma parte de un ‘modus operandi’. Esperamos la misma celeridad que cuando Jesús Gutiérrez denunció al Ayuntamiento local y, en cuestión de horas, se personaron inspectores de la consejería y levantaron acta. La falta de diligencia de la Consejera dejaría su credibilidad gravemente dañada. El Principado no puede tener dos varas de medir», concluyó.