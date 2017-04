El PSOE mierense cree que «IU mete la pata» con la polémica de los estériles

La batalla por la posible contaminación del material adquirido a Cogersa para rebachear el aparcamiento mierense de La Mayacina suma otro capítulo. Ayer, los socialistas de Mieres pusieron en duda la «correcta» actuación del equipo de gobierno que calificaron como una «nueva metedura de pata».

La portavoz socialista Gloria Muñoz explicó que «primero, queremos ver los análisis realizados para ver si son comparables con los de Oñón», el anterior caso similar ocurrido. Además, puntualizó que, «si realmente es un material que no se puede utilizar, no entendemos como continúa en esa zona pública y no lo han al menos tapado o retirado».

Además, el PSOE sostiene que a Cogersa se han comprado en torno a 79 toneladas, por un coste cercano a los 240 euros. «Creemos que han utilizado varias porque lo almacenado es menor, por lo que la gestión que han hecho es ineficaz y negligente». Los socialistas mierenses apostillan que «no tenemos problema en hacernos la foto, como pidió el alcalde, y si ese material está contaminado lo denunciaremos, pero no tenemos constancia, no nos han enseñado nada».

La batalla por la utilización de material reciclado en obras de rebacheo ha servido al grupo municipal de Somos, igualmente, para recordarle al equipo de gobierno como hace meses, en una reunión mantenida con la concejala de Medio Ambiente, «propusimos la utilización de un ecopolímero como solución para ese solar, una solución urbanística que no afectaba al posterior proyecto, al ser un material duradero y ecológico».

Somos considera que Izquierda Unida, que ostenta el gobierno local, «gastó 5.000 euros inútilmente, puesto que en dos días de lluvia todo volvía a presentar un estado lamentable. Creemos que el alcalde se ha enzarzado en una polémica innecesaria por poner parches, en lugar de soluciones, al problema de La Mayacina».