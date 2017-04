Medio Ambiente investigará los áridos contaminados de Mieres

Por carta, la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la socialista Belén Fernández, ha informado al equipo de gobierno de Mieres de que ha iniciado una investigación para esclarecer la posible contaminación de áridos comprados a Cogersa. Así lo indicaron ayer el diputado de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, y el alcalde del concejo, Aníbal Vázquez, quienes exigieron celeridad para determinar el origen del material adquirido por el Ayuntamiento para La Mayacina, lugar al que iban destinados estos compuestos para hacer obras en el aparcamiento y mejorar el firme.

IU señaló ayer que las alarmas se han disparado después de que se detectara en esos estériles unos parámetros de aceite mineral superiores a lo permitido, algo que ya sucedió, también, con otros en Oñón, en el verano pasado, según explicó Zapico.

Ante esta situación, el parlamentario aseguró que su formación ha registrado varias preguntas al Consejo de Gobierno, para que explique si ha investigado las razones por las que Cogersa está vendiendo a entidades públicas materiales contaminados. Además, la coalición insta también al ejecutivo autónomo a verificar que el Consorcio cuenta con «mecanismos suficientes» para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas ambientales en la gestión de los residuos que posteriormente vende para su reutilización.

«Quisiera pedir desde aquí, a la responsable de la consejería, Belén Fernández, celeridad en esa investigación, que no quede todo en esas buenas palabras que ha trasladado al alcalde, sino que mande a los inspectores de una forma ágil, al igual que el año pasado, cuando fue el PSOE el que se lo reclamó y que, posteriormente, se depuren responsabilidades», reclamó Zapico, quien advirtió que la situación podría ser un «fraude» si esos materiales no están lo suficientemente tratados.

Sin riesgo personal

Vázquez, por su parte, recordó que el Ayuntamiento había comprado un total de 75 toneladas del producto al Consorcio que están, en su totalidad, depositadas en La Mayacina. «Cogersa podrá decir lo que quiera, pero si valió el análisis del mes de agosto, es la misma empresa la que hace la analítica. Tanto del material comprado para Oñón como el que hay ahora mismo en La Mayacina. En el informe se detalla dónde cogieron las muestras», decía.

El regidor mierense afirmó que se ha detectado una concentración de aceites superiores a los permitidos legalmente. «Pueden llamarme tonto las veces que quieran, pero la realidad es esa: si está tratado, no está bien tratado». No obstante, aseguró que no hay riesgo para las personas, pero que si se usa ese material se incumpliría la normativa ambiental.