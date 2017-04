En busca y captura el acusado de abusos sexuales durante cinco años a una menor

J. L. N. S. es un vecino de Laviana, está casado y tiene un niño menor de edad. También, antecedentes por exhibicionismo. Y desde ayer esta en busca y captura con orden de ingreso en prisión por no haberse presentado a un juicio para responder de la acusación de un delito de agresión sexual continuado a la hija de un matrimonio amigo suyo. La niña tenía menos de diez años cuando ocurrieron los hechos.

Su representante legal intentó localizarlo. Las varias llamadas telefónicas no tuvieron respuesta, pero le resulto imposible. Después de esperar durante más de treinta minutos, se decretó su entrada en prisión hasta que se fije la fecha para un nuevo juicio. Antes, tendrán que localizarlo y detenerlo.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por Ana María González, de Cavasym (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias) solicitan una pena de quince años de cárcel, 20 veinte años de alejamiento de la víctima y ocho más de libertad vigilada. La Fiscalía pide también una indemnización de 30.000 euros. Además, se recuerda la necesidad de que durante el juicio se evite «la confrontación visual de la menor con el procesado».

La menor sí estaba dispuesta a contar lo sucedido. Fue su decisión de no callar lo que llevó, en noviembre de 2015, a sus padres a presentar denuncia. No le resultó sencillo, pero al final reunió las fuerzas necesarias para hacer partícipes a sus padres, escribiéndolo en un papel, de lo que le había ocurrido años atrás. El acusado llegó a reconocer los hechos a la madre de la niña e intentó llegar a un acuerdo para no ir a juicio.

Pedía la «ayuda de la niña»

La Fiscalía mantiene que el procesado, entre 2005 y 2010, aprovechando que mantenía «una relación de amistad» con un matrimonio, que le visitaba con cierta frecuencia, le pedía «la ayuda de la hija». La pequeña tenía seis años cuando empezaron a producirse agresiones sexuales.

El acusado pedía a la pequeña que le acompañara al garaje. En cuanto se quedaba a solas con ella, y «en un número indeterminado de ocasiones a lo largo de esos años», le decía que «le practicase sexo oral». La niña aceptaba porque «sentía miedo, ya que le decía que le iba a pegar si se negaba o que iba a ir a por sus padres».