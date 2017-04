El PP plantea quitar todos los semáforos de Mieres para «reducir la siniestralidad»

Esta misma semana el Pleno del Ayuntamiento de Mieres aprobaba una medida, cuando menos, curiosa: se va a estudiar la posibilidad de apagar los semáforos por las noches en el centro urbano. La propuesta fue del Partido Popular, que daba dos argumentos: el supuesto ahorro energético y una posible mejora del tráfico nocturno. «Ésta es solo una idea inicial, ya que queremos seguir profundizando en ella», explicaba el portavoz de los populares en el concejo, José Manuel Rodríguez 'Lito'. ¿Cómo? «Nuestro objetivo es suprimirlos todos en el centro urbano de la villa. Con ello lograríamos dos objetivos fundamentales. Por un lado, se reduciría de forma drástica la siniestralidad y, por otro, se contaminaría menos».

El concejal del PP señala que ya hay experiencias en el país que así lo demuestran. Como ejemplo paradigmático expuso la localidad vizcaína de Amorebieta. «Tiene unos 20.000 habitantes, por lo que se trata de una población similar a la que puede haber en la villa mierense», indica.

Hace once años, el gobierno local de este municipio decidió suprimir totalmente la red semafórica. «El resultado es que la siniestralidad se ha reducido en sus calles en un 80%, según datos de su Policía Local. Eso se puede lograr aquí», afirma el edil popular. ¿Y cómo se regula el tráfico? «Todo mediante señalización vertical y horizontal, con 'stop' y cedas el paso. Así, cuando no hay apenas circulación, el tránsito es mucho más fluido, los coches no están parados y se contamina menos». Cuando hay más volumen de tráfico, se incrementa el tiempo de paso, igual que sucede con los semáforos. «Además de convertir nuestra ciudad en un entorno socialmente más comprometido y limpio, se ayudaría a ahorrar a las arcas municipales en el pago de la factura de la luz, que no sería mucho, pero todo cuenta», apunta.

Durango, también

Amorebieta no es la única ciudad en aplicar esta medida hasta el último extremo. «Hay más poblaciones tanto en España como en otros países que comenzaron apagando los semáforos por las noches para mejorar el tránsito de vehículos», declara el concejal del PP. Otra población vasca que ha desarrollado esta práctica es Durango, que retiró sus más de setenta semáforos de las calles. En su caso, algunos de los cruces fueron sustituidos por rotondas que eliminaron el 'para y arranca' tan contaminante de los coches.

El debate sobre esta cuestión se celebró en el Pleno del pasado jueves. A la propuesta del PP de apagar los semáforos por las noches, la respuesta del equipo de gobierno local (Izquierda Unida) es que ya se estaba estudiando. Eso sí, el concejal responsable del área de Seguridad, Miguel Faustino Álvarez, señaló que se trata de una cuestión compleja. Por un lado, dijo que ya cuentan con datos que revelan que el ahorro energético puede ser mínimo, que habría que dotar a algunas de las calles reguladas de semáforos de señalización vertical sustitutoria -con el coste que ello conlleva- y que, también, se han topado con dificultades técnicas para su ejecución.

No obstante, la propuesta fue aprobada en el Pleno por la totalidad de los grupos de la Corporación.