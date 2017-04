'Matrícula' en minería

Con mucho cuidado, el propio homenajeado retiraba la bandera del concejo de Langreo que cubría la placa conmemorativa que rezaba así: «En reconocimiento a Celestino Martínez Gutiérrez, 'Matrícula', por su trayectoria intachable como minero, su honestidad y ejemplaridad como compañero». Esta leyenda luce, desde ayer, en un monolito ubicado en el parque de Ciaño, su localidad de origen. Y es que este jubilado de la mina se ha convertido en todo un símbolo del buen trabajo en el sector. Casi toda su vida, desde los 16 años hasta 1989 los pasó en el interior del Pozo Samuño. Sus compañeros han sido quienes se han movilizado para realizar este homenaje.

Arropado por su familia, 'Matrícula', parco en palabras, aseguró a sus 77 años que estaba «muy satisfecho» con que se le reconociera por su trabajo, por el buen hacer en el interior del pozo donde «subía chimeneas», una de las labores más complejas de la minería. «Yo no he hecho nada para esto, han sido los compañeros», decía mirando de reojo a alguno de ellos. «A pesar de que era un trabajo duro, tengo muy buenos recuerdos de la mina. Por eso, ahora la miro con tristeza. El pozo en la actualidad está completamente destartalado». Por la zona transcurre el tren del Ecomuseo del Valle de Samuño. «No me gusta», dice sin remilgos. «Era mejor cuando había actividad minera. Ya no hay gente trabajando y está todo en ruinas. Da pena ver cómo está el Nalón».

«El homenaje es merecido en lo personal, pero también porque representa a los trabajadores de la mina. En este caso, 'Matrícula' lo dio todo por esta industria», señalaba el alcalde del concejo, Jesús Sánchez. «Esto provoca nostalgia del pasado y del lamentable presente de la minería». El regidor recordó que cuando Celestino Martínez trabajaba «había más de 18.000 mineros en el concejo y hoy no hay una sola explotación abierta. Por eso, es mucho más merecido este homenaje, extensible a todos los mineros».

Antonio Fernández Rodríguez 'El francés' es uno de los compañeros de 'Matrícula' en la mina. Impulsor del homenaje, aseguraba que la relación comenzó siendo de compañeros de trabajo, pero en la profundidad de la tierra «se forjan vínculos que no se rompen con el tiempo y llegó a ser un gran compañero y mejor amigo». Celestino, añadía, era «un trabajador extraordinario, un fuera de serie y un gran compañero, pero, sobre todo, tiene una gran calidad humana. Reunir todas estas cualidades no es fácil».

«Se ha erigido como representante del buen hacer de la minería en el Nalón». Así lo aseguraba otro de sus compañeros, Manuel Celorio. «Ahora estamos jubilados y tenemos algo de nostalgia de esos días. Por eso nos reunimos en Santa Bárbara. Hay alegría, porque nos hemos jubilado, pero tristeza por ver cómo se encuentra la minería».