«Valgrande necesita un plan de inversiones; el único camino es presionar a los políticos»

El cierre del telesilla del Cuitu Negru, en la estación invernal Valgrande-Pajares, en Lena, fue el punto de inflexión. Esta decisión del Principado (que se hizo realidad en la última temporada) movilizó a un importante número de colectivos cívicos, clubes de esquí, agrupaciones empresariales y hasta los ayuntamientos de Lena y Villamanín (en León) para defender el futuro del complejo invernal. Su portavoz es Javier Noriega y hace balance de la temporada de esquí.

-La de este invierno ha estado marcada por la escasa precipitación.

-Este problema se ha visto, en parte, solucionado gracias al trabajo conjunto de la nueva dirección de la estación -Javier Martínez Iglesias- y los trabajadores. Han sacado el mayor provecho a la escasa nieve que hubo durante todo el invierno. Han sido casi tres meses de temporada que no han dado para mucho, pero han logrado el mayor rendimiento posible. Nos hemos quedado con ganas de más, pero ya llevamos dos años en los que no ha podido ser.

-¿Se ha notado el cambio en la dirección de la estación?

-Siempre que entra alguien nuevo trae aire fresco, ganas de trabajar, proyectos nuevos... Y, en este caso, se trata de una persona de la zona, que conoce la estación y le gusta la nieve. Eso suma mucho. En este aspecto, ha sido una temporada con un clima positivo. Todo el mundo lo comentaba en las pistas: las ganas de trabajar que trae el nuevo director y sus nuevos proyectos. Hubo mucha transparencia en la comunicación. Es una persona que escucha y toma nota y, dentro de sus posibilidades, responde a las peticiones. Cualquier cosa que se precise de él, siempre está disponible. Ha sabido escuchar, estaba en las pistas y pulsaba lo que ocurría.

«El remonte tiene sus años»

-La agrupación se creó para reclamar inversiones para la estación. -Es algo que no ha cambiado ni un ápice, porque seguimos sin que el Principado destine fondos para estas pistas. Nuestra exigencia sigue estando ahí. Pedimos al Principado el diseño de un plan director en el que especifique las necesidades del recinto, hasta dónde quiere llevar el equipamiento y un calendario para ejecutar las inversiones necesarias. Es algo que, por ahora, no hay. Pajares necesita un estudio de viabilidad con plazos para nuevos equipamientos y dotaciones presupuestarias. Sí que está prevista la construcción de una nueva cinta cubierta para debutantes, que es algo nuevo y muy demandado, pero no es suficiente. Todo el mundo coincide en que es urgente habilitar el nuevo telesilla desembragable tras el cierre y desmantelamiento del Cuitu Negru. Toca luchar por ello.

-Luchar, pero ¿cómo? Ya han trasladado el asunto a la Junta General y han estado movilizados sin obtener avances.

-El camino es el político. Es en la Junta General donde se aprueban los presupuestos y por donde tiene que ir encaminada la inversión necesaria para Pajares. Hay que presionar al Gobierno regional y al resto de partidos. Es necesario invertir. Se cerró un remonte y queda uno que ya tiene sus años. Sobre lo que dijo el director general de Deporte, José Ramón Tuero, cabe señalar que es preciso diseñar un plan director a pesar de estar encorsetado a un presupuesto regional. Hacen falta compromisos, que no los hay.

-El director de la estación declaraba que no hubo colapso en las instalaciones, tal y como se predecía antes del inicio de al temporada por parte de su plataforma.

-Todos sabemos que esta temporada no ha sido un test. No hubo una gran afluencia, y el problema del cierre del Cuitu Negru se verá. Pero esperamos que no haya colas.

-¿No les han recriminado que la temporada no fuese el caos que predecían?

- Para nada. Nadie nos ha acusado de ser agoreros.