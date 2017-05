IU de Morcín logra los apoyos para apartar de la Alcaldía a Álvarez Barbao

Izquierda Unida ya cuenta con los apoyos suficientes para lograr la Alcaldía de Morcín. La coalición que lidera en el concejo el antiguo dirigente de CC OO Maximino García 'Mino' ya suma la mayoría absoluta que precisa para que la moción de censura que plantea tenga éxito. De este modo, a sus cuatro ediles -de una Corporación de once-, se suma el apoyo ya anunciado por Somos (otro concejal) y el de los independientes.

EL PP cuenta con otro asiento en el Pleno, pero la formación todavía no se ha posicionado. En las últimas elecciones municipales tanto PSOE como IU obtuvieron el mismo número de concejalías, pero el gobierno lo formaron los socialistas al ser la formación más votada (565 sufragios frente a 511).

Izquierda Unida celebró, ayer por la tarde, en el centro social La Panera de Santa Eulalia, una asamblea de afiliados para analizar y dar el visto bueno al documento de los independientes con sus propuestas para un futuro gobierno de Maximino García. Al respecto, el portavoz de la coalición informó de que los requisitos propuestos por esta agrupación por los que condicionan su apoyo «son completamente asumibles», y así se contó con la aprobación por parte de la asamblea.

De hecho, las peticiones tanto de Somos como de la formación independientes fueron aceptadas por unanimidad.

Por su parte, el todavía alcalde de Morcín, el socialista Jesús Álvarez Barbao, insistió en que no hay razones objetivas que justifiquen esta iniciativa por parte de Mino, a quien acusó de «ser avaricioso y egoísta, ya que se mueve únicamente por su interés personal. La moción no tiene fundamento porque no hay dudas de nuestra gestión». Barbao recalcó que el portavoz de IU es un «oportunista; me hubiera gustado verlo aquí en los malos momentos, cuando hubo que afrontar un plan de ajuste. Ahora quiere la Alcaldía cuando hay un remanente de tesorería de medio millón de euros. Además, apenas viene por el ayuntamiento».