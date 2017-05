Los técnicos municipales medirán mañana los ruidos en la panadería Juaki

Un último intento para salvar los diecisiete empleos de la panadería Juaki ha llevado al Ayuntamiento de Langreo a realizar una nueva medición del ruido que produce su obrador. De hecho, los técnicos municipales tienen previsto realizar esta labor mañana mismo.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la Comisión Municipal de Obras y Urbanismo lleva muchos meses tratando dos expedientes relativos a este negocio, uno referido a su almacén y el otro, el de su obrador. El principal problema, a juicio de los técnicos, es que la actividad no se ajusta a la ley y que el empresario no invierte para que así sea, ya que no ha mejorado el aislamiento del obrador para cumplir con la normativa de ruido. A pesar de que reconoce que se le comunicó en varias ocasiones para corregir el problema. Una apreciación que también ha adoptado como buena la justicia ya que decretó la clausura del establecimiento, aunque ahora se pretende evitar los despidos de los trabajadores.