«La prioridad de Aller es tener presupuesto, y no el circo montado por el PP»

David Moreno sigue ocupando el despacho de la Alcaldía de Aller. «No voy a opinar sobre las decisiones de otros partidos», dice en referencia al rechazo de Izquierda Unida a un pacto con el Partido Popular para una moción de censura que le desalojaría del cargo. «Lo que sí hago es un llamamiento a la responsabilidad después de todo este circo que han montado los populares de forma interesada». Se refiere el regidor a la denuncia interpuesta por un presunto caso de prevaricación por el que se le ha abierto juicio oral. De hecho, el proceso ha desembocado en su expulsión del PSOE y el paso a concejal no adscrito, como el resto de ediles de su equipo que también renunciaron a su militancia en señal de apoyo.

Asegura Moreno que sigue trabajando con normalidad por el concejo. Así, su prioridad es sacar adelante el presupuesto local «que ya he presentado al resto de formaciones hace más de un mes, para que puedan hacer sus aportaciones. Hasta el momento, no he recibido respuesta alguna», se queja. «Hay que centrase en las necesidades del concejo».

La propuesta de gasto asciende a 8,34 millones de euros, lo que supone un ligero descenso respecto al anterior (de 8,5). Las cuentas, asegura, dedican especial importancia al gasto social y sanitario. De este modo, se reserva una partida de 124.000 euros para la adquisición del local destinado a la construcción del nuevo consultorio médico de Collanzo para su posterior cesión al Principado . «Con este equipamiento se completaría el mapa sanitario en el municipio».

Una de las inversiones más destacadas es la que se quiere destinar a la realización de un informe pericial de los problemas de grietas de Boo, actuación que contempla 60.000 euros. Moreno recuerda que es un compromiso adquirido con los vecinos que quieren interponer una demanda contra Hunosa.