«Renunciaré al sueldo encubierto de Barbao»

De su cuello colgaba la acreditación para participar en el Congreso de CC OO -ayer, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo- para elegir al nuevo secretario general del . En el exterior, con sus compañeros, comentaba sus preferencias sin esconder que su nombre para encabezar el sindicato en Asturias era José Manuel Zapico. Muchos también le preguntaban por el proceso iniciado en Morcín, en cuyo ayuntamiento actúa como portavoz de IU. Y es que ha logrado los apoyos de Somos y de los independientes (dos ediles que se suman a los cuatro de la coalición) para que tenga éxito la moción de censura que presentarán contra el alcalde socialista Jesús Álvarez Barbao. El Pleno está previsto para el 26 de mayo.

Ha dicho que presenta la moción por el inmovilismo del actual gobierno local. ¿A qué se refiere?

El problema está en el presupuesto, en el apartado de las inversiones. El PSOE se comprometió a consensuar el destino de estas partidas con el resto de la formaciones del Consistorio. Rompió el acuerdo y el alcalde actuó de manera unilateral. Entendemos, y así lo comunicamos al equipo de gobierno, que no estábamos conformes con las prioridades marcadas. Son muchas la razones por las que no podemos seguir apoyando a los socialistas, y todas se centran en la política y en la gestión. Por eso no se puede plantear como una cuestión personal. De hecho, otras dos formaciones entienden también que es así, y comparten la necesidad del cambio. Lo que debe hacer el gobierno local es reconocer que la gestión que hace en el concejo no es la acorde con las necesidades del concejo.

El alcalde defiende que el Ayuntamiento está en buenas condiciones económicas, incluso con un remanente de medio millón de euros.

Eso no es cierto. El Consistorio se encuentra en una mejor situación económica, pero no por la gestión socialista.

¿Va a diseñar su propio presupuesto?

Sí. La moción de censura busca un acuerdo mayoritario dentro de la Corporación, que nos permita, con lo que quede a día de hoy sin gastar, priorizar las necesidades del concejo. No queremos trabajar con modificaciones constantes de crédito. Vamos a presentar a todos los grupos una cuenta que nos permita llegar al 31 de diciembre con mayor agilidad. Ese es nuestro objetivo.

No hay mucho margen.

Es escaso, somos conscientes de que aprobamos en el Pleno del mes pasado una modificación de crédito, que era necesaria, para finalizar la obra del campo de fútbol, para atender las necesidades de la escuela de 0 a 3 años y para el complejo deportivo de La Foz, además de la adecuación a la nueva normativa de alumbrado público, pero tenemos ideas para eso poco que queda. También he anunciado que renunciaré a las dietas de la Alcaldía de Morcín que, a finales de año, pueden suponer más de 6.000 euros al año, cantidad que se puede destinar a otras necesidades ciudadanas.

¿A qué dietas se refiere?

Hay una serie de pagos al alcalde, con los que no estábamos conformes, que se suman a las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Jesús Álvarez Barbao cobra una compensación por los trabajos realizados fuera del concejo. Es un acuerdo que venía de atrás, ya que no tenía sueldo asignado. Cobraba más de veintiséis euros diarios, y lo logramos rebajar a media dieta. Ingresa por ello más de trescientos euros al mes a los que hay que sumar el kilometraje; la cifra total ronda los seiscientos euros. Yo voy a renunciar a este sueldo encubierto. Tampoco voy a pasar gastos de transporte dentro del concejo. Si algún día tengo que comer fuera de Morcín por trabajo, intentaré que sea el coste del menú del día.

¿Se rompe el pacto logrado con el PSOE para no asumir gobiernos locales con mayoría de votos socialistas?

Es que no hay acuerdos de ese tipo. Lo hubo cuando se estaba en coalición en el Gobierno regional. No puede haber un acuerdo para seguir permitiendo una mala gestión.

¿Teme una represalia del Gobierno regional con las inversiones?

No, porque en catorce años apenas las hubo. No se puede castigar más, pero si pretenden que sigamos igual se pueden encontrar con movimientos que pongan en jaque a quienes gobiernan en el Principado. En la Junta, por ejemplo.