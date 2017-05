Un encuentro tradicional marcado por el miedo a perder a los madreñeros

Cuando se piensa en un mercado tradicional asturiano en el valle del Nalón, lo más probable es que el de La Nueva sea el primero en venir a la mente. Y es que el fin de semana actual, este mercado vuelve a marcar tendencia y se llena de artesanos trabajando con la madera, cuero, hilos, tejidos y rica gastronomía casera. Pero sólo un madreñero. Y eso sola presencia es motivo de preocupación ante el temor a la desaparición del oficio.

Así, ayer, junto a las risas de los niños, las compras, las plantas del ecohuerto y la suculenta gastronomía, los visitantes se paraban a ver el trabajo del madreñero casín, afincado en Langreo, Alejandro Rodríguez Junco. No dejaba de trabajar en un par de madreñes mientras reconocía que «nadie quiere aprender el oficio, casi no quedan madreñeros en activo en Asturias, estamos a punto de desaparecer, pero no se hace nada».

Un animado mercado en el que además se pudo disfrutar de la música tradicional asturiana y de canciones populares a cargo de la formación musical Los Peralos, que llegaron al valle de Samuño para visitar a un amigo minero y se animaron a disfrutar del mercado. Fue una fiesta que se alargó durante toda la jornada y que continuará hoy en La Nueva. También se podrá visitar el mercado y disfrutar del típico plato minero en las instalaciones de la Asociación Cultural y Vecinal San Luis, organizadores de esta importante cita festiva en el calendario primaveral asturiano. Una propuesta, en definitiva, que da valor a la cultura tradicional enfocada principalmente en el mundo minero que marcó gran parte de la historia de La Nueva.