«Somos apoya la moción de censura de IU por ignorancia y el resto, por presiones»

Izquierda Unida ha logrado sumar una mayoría absoluta, gracias al apoyo de Somos y al de la Agrupación Morciniega Independiente (AMI), para apartar al alcalde de Morcín con una moción de censura. La fecha del Pleno para el cambio ya está fijada, el 26 de mayo.

¿Cómo asume esta situación?

Con preocupación y con incomodidad, no es una situación fácil, pero también con la tranquilidad de tener la conciencia limpia y de haber trabajado, en el tiempo en el que se he sido alcalde, por este pueblo con honestidad y humildad. Por lo tanto, lo que tenga que ser, será. Al inicio del mandato, llamé a IU y les ofrecí un pacto de gobierno. Dijeron que no. Esto se veía venir.

Preocupación, ¿en qué sentido?

Por las actitudes de la persona -en referencia al portavoz de IU, Maximino García 'Mino', histórico dirigente de CO OO- y por la justificación que da a la propia moción, que no está fundamentada ni motivada. No hay casos de corrupción ni expedientes de dudosa credibilidad. Todo responde al ego personal de quien lo promueve, Mino el sindicalista. Expone un oportunismo sin precedentes. Este hombre vio la luz como San Pablo cuando cayó del caballo; él se cayó de la bicicleta y, '¡uy', tengo que ser alcalde! -dice en referencia a un accidente que tuvo el concejal en febrero, cuando fue arrollado por un coche-. Los argumentos que viene ofreciendo no se sostienen, pero es lícita la iniciativa. Hay posturas muy sorprendentes, como la de Somos, que dice que una de las razones es que el borrador del presupuesto que hemos presentado está inflado. Eso demuestra una ignorancia y una incapacidad para entender los humildes números de este Ayuntamiento sin precedentes en las corporaciones de la democracia.

Intereses personales

¿Cómo pueden dos formaciones apoyar una moción por 'ego'?

En el caso de Somos, por ignorancia. Porque el presupuesto es realista, de necesidades, y decir que está inflado... no salgo de mi asombro. Y sobre los independientes de la AMI, cabe decir que la mayoría de los componentes de este colectivo no están a favor de la moción de censura. Es una cuestión de su concejal, debido a una presión de alguna asociación que le ha marcado una serie de prioridades que ya quisiera yo sacar adelante, pero que veo muy difícil, como la de abrir el museo de los quesos.

¿Alguna asociación... de La Foz...?

Posiblemente. Y eso responde, a lo mejor, a los intereses personales de algún miembro de ese colectivo, lo que no justifica una moción de censura. Cuando llegué al Ayuntamiento ya me encontré la cuestión del museo sobre la mesa. Alcaldes que me precedieron, tanto de IU como del PP, ya lo tenían; yo continué con él. Mino estaba en la mesa de la minería y el planteamiento de destinar 800.000 euros fue aprobado para la ejecución del proyecto museístico y museográfico. Estaba en el plan hasta que llegó el señor Rajoy y firmó el decreto puliéndose todos los fondos mineros, no solo en Morcín. Ese es el motivo por el que no tenemos el museo abierto; y también tengo serias dudas de que el Ayuntamiento tuviese capacidad para mantenerlo. Habrá que esperar a otro escenario económico para impulsarlo; se hizo una obra, bien hecha, a lo mejor sobredimensionada. IU se marca ahora esa prioridad, pues bueno.

Polémica con las dietas

¿Cobra un sueldo encubierto?

Rotundamente no.

¿Pero sí dietas?

Que están pactadas y negociadas en las bases presupuestarias del año anterior y que fueron aprobadas por diez concejales de una Corporación de once. Es una compensación a los gastos que me acarrea el cargo, con una dedicación de 24 horas.

Mino dice que renunciará a cobrar esas dietas.

Es libre de hacer lo que le parezca. Y si quiere, puede traer dinero de casa para hacer frente a sus compromisos con la oposición. Mucho antes de llegar este hombre a la vida municipal, que de momento aportó bien poco porque solo trae confusión y conflictividad, ya publicamos todos los gastos del gobierno local en la web municipal. Aquí nunca se ha ocultado nada. Creo que lo dice para dañarme. Es muy demagogo.

Se ha anunciado que la moción se registrará el día 12...

Ya, si tiene los apoyos, no sé a qué espera.

¿Si fructifica la censura, va a quedarse lo que queda de mandato?

Tengo un compromiso con los vecinos. Seré un concejal más de la oposición, aportando desde mi puesto. Otra cosa es que yo haya anunciado, dentro de mi propia organización y ámbitos familiares, que entendía que éste era mi último mandato. Llevo veinte años en el Ayuntamiento, catorce de ellos de alcalde, de lo que estoy muy agradecido a los vecinos por la confianza que me han dado. Ya lo anuncié antes de todo esto, por voluntad propia. Mientras, tengo un compromiso con el pueblo, seguiré trabajando con dedicación diaria, lo que no veo en otros.