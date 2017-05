Mayo llena de cine las tardes de Mieres y Turón

La concejalía de Cultura ha puesto en marcha en este mes de mayo un nuevo ciclo dentro de MieresCine. Se trata de una programación dedicada al cine español fuera del circuito comercial, que comenzó el pasado martes, a las 19 horas, con 'La residencia', de Chicho Ibáñez Serrador. Del mismo director, hoy se podrá ver en la Casa de Cultura '¿Quién puede matar a un niño?'. El ciclo continuará los dos próximos martes con dos películas de Paul Naschy, 'Los cántabros' y 'El retorno del hombre lobo'. En Turón, bajo el título 'Mayo de cine', cada miércoles, a las 19 horas, el Ateneo programará películas como 'In the loop', 'No', 'Agenda oculta' e 'If'.