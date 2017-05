El alcalde de Langreo liderará la protesta vecinal por el soterramiento

Sin compromisos concretos y sin dinero para acometer la superinfraestructura ferroviaria del soterramiento de Langreo. Es la decepcionante conclusión que ha sacado el alcalde, Jesús Sánchez, ayer, al termino de la reunión en Madrid, con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, junto a la consejera de Infraestructuras del Principado, Belén Fernández.

«Buenas palabras, pero sin compromisos concretos», era el retrato del encuentro que hacía el primer edil langreano para destacar que «tenemos que seguir luchando para que nos den una solución concreta». De hecho, animó a los langreanos a acudir a la manifestación del próximo 18 de mayo, convocada por la Plataforma pro Soterramiento, «a la que acudiré», señaló rotundo

El regidor considera que «es necesario que las demás instituciones sean conscientes de que Langreo no está dispuesta a que la obra quede sin terminar y sin uso, que vean que no vamos a quedarnos parados». Sánchez quiere un desbloqueo de esta situación a corto plazo, ya que en septiembre está previsto que concluya la obra civil y no quiere un parón en las obras que -teme- podría ser definitivo.

Algo más positiva, se mostraba la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, quien ha considerado «de justicia» que el presidente de Adif, Juan Bravo, haya asumido que parece lógico que la Administración central financie y ejecute la superestructura de las obras del soterramiento de las vías de Feve en Langreo.

Fernández realizó estas declaraciones al término de la reunión en Madrid a la que ha asistido también el director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra.

Según la consejera, Bravo ha anunciado que técnicos del organismo visitarán la obra en los próximos diez días. También ha asegurado que el Estado concretará su compromiso en el plazo de un mes y medio. Además, Bravo se habría mostrado partidario de, en su caso, redactar el proyecto previo a los trabajos, cuyo coste el Gobierno asturiano cifra entre diecisiete y veinte millones. «Ha sido un encuentro positivo. Trasladamos de primera mano al presidente del Adif las previsiones de finalización del soterramiento de Langreo -en septiembre- y le pedimos que financie y ejecute la superestructura», ha explicado la máxima responsable de las infraestructuras asturianas.

«Las expectativas que nos ha generado, a priori, son favorables, pero hay que ver lo que sucede en las próximas semanas. Por eso estaremos vigilantes y seremos reivindicativos con su compromiso», ha añadido Fernández. La responsable de Infraestructuras ha destacado, además, el gran esfuerzo que realiza el Gobierno del Principado, costeando en solitario unas obras a las que se les retiraron los fondos mineros, pese a ser competencia y responsabilidad del Estado.

«Cambio de actitud»

A pesar de la decepción por la falta de un compromiso claro, el alcalde de Langreo si detectó «un cambio de actitud», pero Sánchez ve el compromiso del Adif insuficiente y señala que «necesitamos que se comprometan a realizar la obra para que los trenes circulen».

Sánchez apuntó que las palabras del Adif hubiesen sido satisfactorias hace cinco años, pero en 2017 «ya estamos cansados de la falta de compromiso, no es racional que la obra quede sin uso y eso lo entiende todo el mundo.». «Es hora de soluciones y las reclamaremos en la manifestación del día 18» apostillaba.