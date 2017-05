Estudiantes del Llerón-Clarín ganan un concurso nacional contra el acoso escolar

Alumnos de cuarto de Primaria del CEIP Llerón-Clarín', de Mieres, han resultado los ganadores absolutos del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación. Con un trabajo titulado 'El acoso escolar no es divertido, no seas indiferente, hazte oír, sé valiente', los escolares diseñaron el cartel ganador. Para su elaboración utilizaron fotos en blanco y negro, añadiendo un toque de color en la indumentaria de la víctima, representándolo como un niño diferente. «Elegimos el color verde, en un guiño a la ONCE».