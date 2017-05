Laviana aún debe más de 300.00 euros a la Mancomunidad del Valle del Nalón

Las cuencas de la Mancomunidad del Valle del Nalón no están al día. El Ayuntamiento de Laviana es el único consistorio que mantiene una deuda, que supera los 300.000 euros, ya que a principios del presente ejercicio realizó un ingreso de 110.000 euros

La oposición no entiende que Laviana no haya abonado aún esta deuda, dado que en sus cuentas municipales llegó a tener un remanente de medio millón de euros que se invirtió en varias obras, pero que no cumplió la ley al no recortar dicha deuda.

En el pleno del ente supramunicipal, celebrado anteayer en Sotrondio, la oposición exigió a Laviana, cuyo regidor no acudió a la sesión, que pagase su deuda. Especialmente duros fueron los ediles del PP que pidieron un documento de reconocimiento de deuda y fijar plazos concretos para su devolución.

Además, la deuda de la Mancomunidad con los ayuntamientos de Langreo (334.000 euros) y San Martín (115.000 euros) sigue vigente.

Conservatorio

Otro de los puntos que los consistorios del Nalón quieren zanjar es que el Principado asuma la gestión del conservatorio de música. De hecho, un informe recibido de la Administración regional reconoce que el conservatorio oferta enseñanzas regladas y que debería asumir su competencia, pero también admite que por ahora solo mantendrá la subvención anual cercana a los 350.000 euros. El resto de la financiación deberá ser asumir por los cinco ayuntamientos del valle, unos 500.000 euros. Mientras, la Mancomunidad abrirá un expediente sobre el conservatorio y valorará llevar el asunto por la vía judicial.