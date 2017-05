La 'calculadora humana' Alberto Coto, Langreano en el Mundo

No hay operación matemática que se le resista. «Bueno, la de una hipoteca tampoco, siempre y cuando el banco me dé todos los datos», dice Alberto Coto García entre risas. Ayer le fue comunicado el fallo del galardón Langreano en el Mundo 2017, y aseguraba desde su casa de Lada -a donde acababa de llegar desde Antequera- que se trata de una distinción «que me hace mucha ilusión».

Pero también, como no podía ser de otra manera en un contable de profesión, calificó su satisfacción de «lógica». «Yo que viajo por todo el mundo siempre me anuncian como Coto 'el europeo', y aquí siempre he sido 'Berto', el vecino de toda la vida de Lada».

Coto tuvo palabras de agradecimiento para la asociación que otorga esta distinción desde hace diez años y alabó el trabajo que realiza. «De hecho, es gracias a Langreanos en el Mundo que tengo contacto con personas del concejo, que viven en diferentes países, y con los que puedo reunirme en mis viajes». La denominada 'calculadora humana', que se hizo famoso en 1998 al ganar el popular concurso de Televisión Española '¿Qué apostamos?', va a estar unos días en su población natal antes de embarcarse en nuevos proyectos, siempre ligados con la divulgación de las matemáticas entre los escolares. «En breve voy a México, donde organizo un concurso nacional de cálculo para estudiantes», señalaba.

El jurado de Langreanos en el Mundo se decantó por la candidatura de Alberto Coto García entre las once propuestas para esta edición. El presidente de honor del jurado, Yago Pico de Coaña y de Valicourt, embajador de España, fue el encargado de dar el nombre del ganador en uno de los salones de reuniones de Langrehotel, en La Felguera. Por su parte, el presidente del colectivo, Florentino Martínez Roces, destacaba los méritos del galardonado: «Por ser un langreano que, desde Langreo, está batiendo récord tras récord, además de por su colaboración en los centros educativos transmitiendo su pasión por el cálculo».

Martínez Roces indicaba que todavía no hay una fecha cerrada para la celebración del acto de entrega del galardón. No obstante, sí dijo que será a lo largo de principios de septiembre, cuando también se desarrollen las jornadas dentro del foro de asociaciones de toda la región.