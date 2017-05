Una moción de censura «para regenerar Morcín»

Poco antes de las diez de la mañana de ayer, el portavoz de Izquierda Unida en Morcín, Maximino García 'Mino', acompañado del edil Juan Ramón Molina, presentaba el escrito en el registro municipal. Era la anunciada moción de censura contra el actual regidor del concejo, el socialista Jesús Álvarez Barbao. El texto venía firmado por seis nombres: los de Mino y el mencionado concejal; los de María Pereiro y Mario San Martín, también de la coalición de izquierdas; el de María Antonia García Soto, de Somos; y el de Jesús Menéndez, de la Agrupación Morciniega Independiente (AMI). Son seis ediles que suman una mayoría necesaria acreditada por el propio secretario-interventor del Consistorio. «Las firmas han sido debidamente autenticadas ante mí y alcanzan la mayoría absoluta del total legal de miembros de la Corporación», señala.

La maquinaria legal, por tanto, ya se ha puesto en funcionamiento en el concejo y el Pleno para debatir esta propuesta, tal y como ya adelantó EL COMERCIO, se celebrará el próximo viernes día 26 de este mes, presumiblemente, a partir de las doce del mediodía.

El texto, que entró en el registro municipal, reza de la siguiente manera: «Los firmantes de esta moción se comprometen a desarrollar, a través de la figura legal de la moción de censura, un proyecto de regeneración política y social de nuestro municipio, ligado al acuerdo de dar un nuevo impulso a nuestro Ayuntamiento, con políticas más justas, más transparentes y en beneficio de todos los vecinos». En el escrito también se hace referencia al último resultado electoral para hacer la llamada al cambio: «No solo contamos con un número de concejales (seis en una Corporación de once), sino que la suma de votos de los tres partidos firmantes es de 905 frente a los 565 del PSOE, personas que confiaron en nuestros proyectos políticos con el fin de que la situación de Morcín cambiase de rumbo».

En el texto se apunta a que el acuerdo entre las tres formaciones firmante «se basa en las líneas programáticas que todos consideramos indispensables para asegurar el desarrollo económico, hasta ahora lastrado por una visión desconectada de la realidad social y para avanzar juntos en busca de dar merecida respuesta a las necesidades del concejo».

El edil Molina, a las puertas del Consistorio, dijo que la iniciativa no es un «capricho» de 'Mino', tal y como acusa el regidor. «Nosotros lo que queremos es velar por el concejo; no se despertó un día y dijo que quería ser alcalde, como mantiene Álvarez Barbao».

Desde Riosa

El presidente de Foro Riosa y concejal, Norino Ruiz, afirmó ayer, por su parte, que su voto «no es ni ha sido moneda de cambio en ningún cambalache político a los que parece que algunos están acostumbrados». Barbao afirmó que la Federación Socialista Asturiana (FSA) rechazó mantener el gobierno en este concejo por no ser la lista más votada a pesar de poder lograrlo con su apoyo (Foro). «Me irrita que se use el nombre de Foro para tratar de enmascarar el fracaso político de los demás. Al principio del mandato, manifesté que no pactaría con nadie y que respetaría la voluntad de los riosanos, absteniéndome y respetando la lista más votada (IU)».