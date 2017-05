Somos alerta del peligro de un toldo en la escuela infantil de Morcín

«Llevamos tiempo denunciando la situación al alcalde de Morcín sin que haya actuado hasta el momento», afirmaba ayer la edil de Somos en el concejo, María Antonia García. Se refiere a un toldo que se instaló hace un año para proteger del sol a los niños de la escuela Infantil de Santa Eulalia, críos de hasta tres años. «Se trata de una estructura que no es adecuada y que cuesta mucho mover. Por ese motivo, no se retira y las bolsas de agua que se generan han deformado la instalación. Esto pone en riesgo la seguridad de los pequeños». Es más, la edil afirma que si tuviera un hijo en el centro «pediría que no lo sacaran al patio».

Denuncia que el cuerpo metálico está completamente doblado y que faltan anclajes de la estructura. «Ya hemos informado de este peligro a la asociación de padres de alumnos para que adopten las medidas que consideren oportunas».

García señala que el gobierno local socialista gastó unos 5.000 euros en esta instalación «que no se puede utilizar de forma adecuada, ya que las profesoras no son capaces de mover el toldo». Haría falta un motor que no se colocó y cuyo coste sería de 840 euros.

«Éste es uno de los ejemplos de desidia a los que nos tiene acostumbrado el alcalde», decía la concejal por Jesús Álvarez Barbao. La representante de Somos es una de las firmantes de la moción de censura, presentada con IU y AMI, para apartar al regidor.