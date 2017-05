Los vecinos creen que la línea Laviana-Gijón está «en riesgo» por el parón del soterramiento

Bajo el lema '¡Basta ya de retrasos! Soterramiento de las vías de Feve en Langreo ¡Ya!' se ha convocado una manifestación en el concejo para el próximo jueves día 18. Está organizada por la plataforma que defiende la culminación del proyecto «que debería haberse completado en 2012». El portavoz del colectivo, David García, en comparecencia pública de ayer, alertó de que el futuro del servicio de tren entre Laviana y Gijón -«la tercera línea más antigua de España»- está en «riesgo» si no se acaba la demandada obra.

García manifestó que, desde que comenzaron los trabajos -oficialmente a finales de 2009-, la línea ha perdido unos 700.000 usuarios. «El soterramiento continúa a un ritmo muy lento, con incertidumbres en cuanto a la situación de la obra civil, sin que estén claros los plazos de ejecución». La plataforma señaló, además, que «en este momento» no está prevista la urbanización exterior, que implicaría un proyecto nuevo de infraestructura ferroviaria. «Existe una amenaza real del servicio de transporte, que dejaría el túnel sin contenido y supondría un grave retroceso en las comunicaciones del Valle del Nalón».

Porque el colectivo asegura que esta obra afecta a todos los habitantes de la comarca. Por eso, hizo un llamamiento a la participación masiva en la protesta del jueves. No solo pidió la participación de los vecinos de Langreo, sino también del resto de concejos. Está previsto que la marcha salga a las siete de la tarde del Parque Viejo de La Felguera y discurra junto a las obras hasta llegar a la Casa Consistorial, en Sama.

David García -acompañado de representantes de otros colectivos convocantes de la marcha- se refirió a la última reunión que mantuvieron la consejera de Infraestructuras del Principado, Belén Fernández, y el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo. «Es un paso adelante porque, por lo menos, se han sentado juntos»; pero también se mostró escéptico por el resultado «porque no hay nada escrito, no hay concreción ni en el tiempo ni en la inversión».

Se refiere al compromiso adquirido por el administrador (dependiente del Ministerio de Fomento) de estudiar la posibilidad de ejecutar y sufragar la construcción de la superestructura -vías, catenaria y elementos de seguridad- en el túnel langreano, una adecuación que ha rechazado realizar hasta ahora y que supondría un coste de unos 20 millones de euros.

«Solo buenas palabras»

«Desde la Plataforma por el Soterramiento apoyamos la creación de un frente cívico por la culminación de las obras sin demoras y la restitución, en las mejores condiciones, de esta arteria vital del transporte público interurbano y de la revitalización socio económica futura». El portavoz del colectivo recordó que fue la titular regional, a la salida de la mencionada reunión en Madrid el pasado martes, quien dijo que es la hora de reivindicar la culminación del proyecto. «Por esa razón invitamos a la consejera a que acuda a la manifestación, que está convocada por el movimiento vecinal sin que haya siglas políticas».

El temor que comparten los vecinos, usuarios y que también ha mostrado el propio alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, es que la obra realizada hasta el momento -y cuya inversión asciende a 82 millones de euros- quede inservible si no se instala la superestructura. El regidor salió de la reunión con preocupación, porque en ella dijo que había buenas palabras, pero no compromisos concretos. «Tenemos que seguir luchando para que nos den una solución concreta». Y por eso animó a los langreanos a acudir a la manifestación. El primer edil considera que «es necesario que las demás instituciones sean conscientes de que Langreo no está dispuesta a que la obra quede sin terminar y sin uso, que vean que no vamos a quedarnos parados».