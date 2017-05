Somos da quince días a IU para regular la ayuda a domicilio en Mieres

«Son ellos quienes no busca la confluencia política». La portavoz de Somos Mieres, Montse Palacios, hace referencia a que Izquierda Unida cuenta con una amplia mayoría absoluta en el concejo. «Si buscan algo, es la absorción». Por eso dice que no teme las posibles consecuencias políticas de una de las acciones que más repercusión puede tener en el municipio: la interposición de una denuncia -posiblemente un contencioso-administrativo- contra el alcalde, Aníbal Vázquez, por no sacar a contratación el servicio de ayuda a domicilio «desde hace años». La concejal asegura que ya se ofrecieron las pertinentes explicaciones sobre la situación ante la dirección regional de su partido «y contamos con su total apoyo. Venimos para cambiar las cosas, no para confluir en una ilegalidad». Por eso, la agrupación ha dado un plazo de quince días para que el Ayuntamiento licite el servicio. «Si no lo hacen, presentaremos la denuncia».

Por su parte, el equipo de gobierno de Izquierda Unida envió «un mensaje de tranquilidad a los vecinos que reciben ayuda a domicilio». El ejecutivo recordó que la licitación de un nuevo contrato está pendiente «únicamente de la firma del convenio de prestaciones básicas con el Principado». De hecho, el Consistorio asegura que trabaja para garantizar el cuidado domiciliario, los puestos de trabajo y regularizar la situación del contrato con una nueva adjudicación. Una licitación que, siguiendo las orientaciones del servicio de Intervención municipal, solo está pendiente ya de la firma con el Principado del convenio de prestaciones básicas para que la financiación del servicio esté garantizada.

No obstante, para Somos esta explicación no es excusa para que no salga a contratación. «Si hay dinero para pagar mensualmente los 100.000 euros del servicio fuera de una licitación, significa que hay dinero para hacerlo de forma legal, y después ya recuperará el montante del Principado», explicaba la edil. Palacios señaló que en la actualidad hay 58 trabajadoras del servicio «que viven con total inseguridad porque no saben del futuro de sus empleos. Es necesario arreglar esta situación».

Arreglar los aparcamientos

La concejal de Somos iniciaba ayer una campaña de recogida de firmas para exigir al gobierno local el arreglo inmediato de dos superficies en el centro urbano que se usan para el estacionamiento de vehículos. Montse Palacios estuvo junto con César Arias en la explanada de La Mayacina, y hubo otro grupo haciendo lo propio en Oñón.

Entre los argumentos expuestos se encuentra que «los aparcamientos de los que dispone Mieres son un constante polvorín en épocas de buen tiempo y un completo barrizal en los días de lluvia».