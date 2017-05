Queja vecinal por un corte de internet en Lena

Vecinos de Lena denunciaron ayer un corte generalizado en el servicio de internet y televisión por cable de la compañía Telecable. La restricción en el servicio comenzó a las nueve de anteanoche y algunos clientes no volvieron a tener servicio hasta las once de la mañana de ayer. Los hosteleros estaban especialmente molestos por no poder sintonizar partidos de fútbol.