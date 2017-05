Juaky se queda sin obrador y la propiedad busca una alternativa fuera de Langreo

Las tres tiendas que Panadería Juaky mantiene abiertas, dos en La Felguera y una en El Entrego, vendían ayer sus productos elaborados en otro obrador, debido al cierre del suyo por orden judicial. De hecho, el empresario y propietario langreano de la cadena ya ordenó que, en la noche del domingo, no se trabajase. «Solemos comenzar a trabajar después de las doce la noche y como el cierre estaba indicado para el lunes, preferimos no trabajar, aunque fuera durante la madrugada, para respetar al máximo la orden». Ayer, entre la clientela, no hubo protestas porque el producto fuese diferente y sí muchos ánimos para seguir luchando. Y así lo va hacer, el propietario de Panadería Juaky, José Luis Rodríguez, quien confirmó que «queremos seguir trabajando y generando empleo. Es muy duro tener que despedir a quince personas en estos tiempos, espero que podamos recuperar esos empleos».

Entre sus prioridades, está ahora la de hacerse con un obrador, pero fuera de Langreo, eso sí, para continuar trabajando con la elaboración de un producto propio, mientras espera que la denuncia vecinal llegue a los tribunales y se pueda resolver de forma definitiva la situación.