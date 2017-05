Sánchez: «No renunciamos a regenerar el medio urbano y rural de Langreo»

Frenazo en la regeneración urbana, industrial y rural de Langreo. La propuesta de la Corporación municipal para recuperar los distintos espacios abandonados del concejo y su ordenación no recibió el beneplácito de la segunda convocatoria de ayudas cofinanciadas mediante el programa operativo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea.

Langreo solicitaba en torno a tres millones de euros que aumentarían, posteriormente, en casi uno de financiación local, dentro del apartado de municipios de menos de 50.000 habitantes. Una negativa que será estudiada minuciosamente en los próximos días, según explicaba ayer el regidor langreano Jesús Sánchez a EL COMERCIO.

El alcalde langreano mostró ayer su «extrañeza» ante la falta de apoyo de unos fondos que, en Asturias, se van en exclusiva, con más de diez millones de euros, para el concejo de Oviedo

De hecho, Sánchez recordó que el proyecto langreano era fruto de las aportaciones de todas las fuerzas políticas y el movimiento vecinal y anunció que «hablaremos con la consultoría que elaboró el proyecto para ver que posibilidades tenemos ahora y si podemos conocer la valoración que ha tenido». Y es que Langreo no piensa renunciar a este plan global de regeneración del espacio municipal, por lo que no descarta acudir a otras convocatorias de ayudas para poder desarrollarlo en un futuro próximo. «Langreo no renunciará a las ayudas europeas para su regeneración, que nos parece vital e imprescindible». Fondos europeos que si llegarán a Mieres ya que, a finales de 2016, su proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Dusi) basado en siete líneas de actuación, obtuvo 6,2 millones de euros, de los que cinco serán financiados con los Feder.