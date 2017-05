La Policía impulsa la proximidad

La Policía Nacional de Mieres ha iniciado un programa de proximidad con las asociaciones vecinales del concejo para concienciar a la ciudadanía. «Es una campaña denominada 'Llama que no molestas' y que apela al buen sentido de los vecinos para decirles que estamos a su servicio, e informarles de que llamarnos, aunque luego no pase nada, no es una molestia para nosotros, sino que se puede prevenir un acto delictivo con ese aviso», explicaba ayer el jefe de la comisaría mierense, Ignacio González-Cachón. Para acercar el cuerpo, esta vez a los escolares, varias dotaciones participaron ayer en una exhibición en el colegio de Educación Especial de Santullano, al que acuden un total de 25 alumnos de tres a 21 años.