El Principado admite que están contaminados los áridos del aparcamiento de La Mayacina

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente admite que los áridos vendidos al Ayuntamiento de Mieres -material destinado a cubrir la superficie del aparcamiento de La Mayacina- «no está desarrollado reglamentariamente». Esto es, da la razón al alcalde, Aníbal Vázquez, quien denunció que este material estaba «contaminado» y que el Consistorio se enfrentaba a una sanción administrativa si lo utilizaba. El texto remitido por el Principado al Ayuntamiento -con fecha de 18 de mayo- señala «ha quedado acreditado que Cogersa vendió ciertas cantidades de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) tratados -residuo no peligroso, pero no inerte salvo acreditación expresa- a terceros no autorizados como gestores».

Casi ochenta toneladas llegaron al concejo mierense y el texto indica que fueron más de 500 a una empresa privada.

«Esta Dirección General de Prevención y Control Ambiental entiende que Cogersa no ha actuado en esas dos ocasiones puntuales conforme a lo establecido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y en sus normas de desarrollo, por lo que se les ha prohibido la entrega en lo sucesivo de los residuos». Es más, en la nota se especifica que «el incumplimiento de esta prescripción podría dar lugar a las acciones sancionadoras que resulten pertinentes por infracción a la normativa de residuos».

El vicealcalde mierense, Manuel Ángel Álvarez, señalaba que esta comunicación da la razón a la denuncia vertida por el gobierno local y por su alcalde, si bien exigió «una investigación para esclarecer los motivos que propiciaron la venta inadecuada de material a este Ayuntamiento y a otra empresa».

También dijo que el PSOE local «hizo el ridículo» al defender la actuación de Cogersa. La entidad va a proceder «de inmediato» a la retirada de los áridos depositados en La Mayacina y a la devolución del importe pagado por el Consistorio.