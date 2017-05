«El PSOE pierde confianza en el Caudal y a IU se nos ve como opción de gobierno»

Maximino García -La Roza (Morcín), 1961- comienza una nueva etapa en el Ayuntamiento morciniego tras arrebatar, el viernes en un Pleno extraordinario de moción de censura, la Alcaldía al socialista Jesús Álvarez Barbao. Histórico dirigente sindical, dejó en 2012 la secretaría general de la Federación de Industria de CC OO para dedicarse a la labor política en Izquierda Unida. En sus primeras elecciones municipales como candidato quedó en segunda posición tras el PSOE, pero con un margen escaso de votos (565 sufragios frente a los 511 de la coalición). No obstante, ambas formaciones lograron el mismo número de ediles: cuatro en una Corporación de once. Los dos votos de Somos y de la Agrupación Morciniega Independiente (AMI) rompieron el frágil equilibrio y la balanza se inclinó a favor de 'Mino'. El PP se abstuvo.

Los socialistas fueron bastante duros con usted en el Pleno.

Cada uno queda retratado con lo que hace y con lo que dice, aunque, claro está, es libre de decir lo que considere oportuno. No obstante, no comparto su postura. No estuvieron acertados al decir, como algo negativo, que tengo ambición. Sin duda, la tengo, pero no es personal. Los hechos lo constatan en mi etapa anterior. Soy una persona que, por suerte, tiene historia.

LAS FRASES EQUIPO QUE LO ACOMPAÑARÁ «Voy a consensuar el gobierno con los grupos que apoyaron la moción aunque no vayan a entrar» HERENCIA SOCIALISTA «Es falso que recibimos un concejo saneado. Sí que hay remanente, pero también deuda» GESTIÓN «En época de crisis es preciso saber gastar. No se puede seguir tirando el dinero como hasta ahora » PRIORIDADES «Hay que mejorar el estado de la carreteras del municipio. Son un peligro para los usuarios»

¿Se sintió molesto en algún momento?

No voy a decir que no. Hay actitudes que sobraban. Sobre todo, cuando alguien dice que tuve la idea de ser alcalde tras caer de la bicicleta (fue arrollado por un turismo en febrero. Esa parte sobraba en la exposición de los socialistas.

¿Ya tiene el diseño del equipo de gobierno local?

Aunque los ediles que apoyaron la moción de censura no van a entrar en el gobierno, sí que quiero consensuar con ellos el equipo antes de darlo a conocer. Creo que es una buena forma de buscar apoyos estando en minoría. Hasta que no tenga la reunión con las partes y les explique cuáles son nuestras iniciativas, no quiero hacerlo público.

¿Hacienda y Urbanismo pueden quedar en manos del alcalde?

Podría ser. Pero confío en el equipo que hay en Izquierda Unida: gente joven, algunos con más experiencia que otros. Mi objetivo es que todos asuman responsabilidades importantes y demuestren en el concejo que IU es más que 'Mino'. Somos un grupo con una agrupación fuerte detrás y eso es lo que vamos a intentar poner en práctica.

Sus primeras palabras tras ser investido alcalde fueron de ofrecimiento de diálogo a todos. El PSOE ya dijo que 'ni un gramo'.

Voy a ofrecer diálogo a toda la Corporación. Es lo que exigíamos. Si alguien se quiere excluir, lo hará por sí solo, nunca porque IU lo aparte.

En poco más de diez años se ha producido un vuelco político en la comarca del Caudal. El PSOE ha pasado de tener todas las alcaldías a perderlas. ¿Qué lectura hace?

Creo que tienen que analizar los motivos por los que se ha dado este cambio. Considero que, en parte, porque los alcaldes de IU han hecho una labor que se ha visto refrendada en todo momento por la ciudadanía. Se nos ve como una opción de gobierno. La gente ha perdido la confianza en los socialistas, directamente en las elecciones, o como ocurrió el viernes, con una moción de censura, aunque el PSOE entienda que eso no es democracia. Hay que trabajar de cara al futuro sin mayorías absolutas para obligar a los partidos a sentarse y negociar.

«Obras sin sentido»

¿Cuál es la prioridad inmediata? ¿El presupuesto?

Efectivamente. Tenemos que cerrar números y, con lo que quede de remanente, aprobar una cuenta que nos permita ser ágiles y no tener que estar, cada poco, llevando al Pleno modificaciones presupuestarias, que tienen un trámite bastante largo. No podemos estar en esa situación de forma permanente, y vamos a presentar borrador a la mayor brevedad posible. Eso sí, consensuado, no puede ser de otra manera. Los grupos que firmamos la moción de censura entendemos que las prioridades de gasto son las mismas.

Y está el Museo de los Quesos...

Hay que aclarar que nunca hemos dicho que tengamos una solución mágica para este equipamiento. Lo que sí hay que adoptar medidas para evitar su deterioro y realizar las gestiones pertinentes para que sea de titularidad pública. Luego ya veremos qué hacemos. Hay gente que ahora no apuesta por dotarlo de contenido, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible para iniciar este camino, que no va a ser corto, sin duda.

¿Va a pedir una reunión con la presidenta de Hunosa (empresa propietaria del recinto), María Teresa Mallada, para este asunto?

Sí. Es fundamental mantener un encuentro con quien tienen la titularidad del equipamiento, y ver cómo podemos salir de este bloqueo.

El PSOE asegura que deja una herencia saneada.

No es cierto. Los números están hay. Es verdad que hay remanente de Tesorería, pero también una deuda. Hay más de 400.000 euros de saldo negativo. La sociedad lo sabe: estamos intervenidos por el Estado, y ese remanente tiene que ir a la amortización del crédito. El PSOE alardea de algo que no es fruto de su gestión. ¿Qué tenemos que hacer? En época de crisis es preciso priorizar y saber gastar mejor. No se puede seguir tirando el dinero, que es lo que se estaba haciendo. Hay obras que se hicieron el año pasado, de inversiones menores, que no tenían sentido, cuando hay auténticas prioridades en el concejo. Ahora tenemos que conocer la realidad del Ayuntamiento, y tardaremos dos semanas como mínimo para ponernos al día.

Museo y escuelas de Las Mazas

¿Va a pedir una reunión con el presidente del Principado?

Voy a trasladar, faltaría más, la disposición a poder sentarnos a hablar. He demostrado la capacidad de negociar con diferentes partidos políticos, con gobiernos de signo diverso y eso es lo que voy a hacer ahora. Pero si llamo a la puerta y no me quieren abrir, a partir de ahí sí que voy a ser un incordio. Iremos con la 'lista de la compra', con un objetivo claro: finalizar lo que ya está iniciado, el museo y dar contenido a las antiguas escuelas de Las Mazas. Hay que ser conscientes de que no se podrá hacer una inversión total para solucionar los problemas del concejo, pero hay que tener definido un calendario. Sobre todo, en carreteras, que son un peligro.

Tiene dos años para que el vecino aprecie un cambio en la forma de gestión. ¿Tiene miedo de que la expectativa generada no se vea cumplida en la ciudadanía?

Estoy seguro de que no vamos a defraudar. El trabajo lo vamos a hacer. Nunca hemos dicho que venimos a solventar todos los problemas; sí los que estén en nuestra mano. Cuando los vecinos demandan que se cubra una serie de necesidades, hay que responder si se puede hacer o no. Eso es afrontar la realidad. Ya dije que no voy a tener salario del Ayuntamiento, ni directo ni indirecto, por lo que vamos a disponer de una pequeña cantidad, que será importante en un presupuesto pequeño. Lo que más nos preocupa son las personas.