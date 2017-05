50 años de Hunosa con mucha marcha

En el punto de salida se vivía un ambiente de fiesta. Había familias enteras con sus dorsales, corredores entrenando para la carrera, curiosos haciéndose 'selfies' con la cámara del teléfono móvil, y ganas de disfrutar de una jornada en la que el gran clan de la minería asturiana conmemoró los 50 años de la empresa pública Hunosa. Porque era la hullera la que organizaba el evento en colaboración con Valle de Turón Trail Running. Constaba de dos pruebas bien diferenciadas con el objetivo de aglutinar la máxima participación posible: una marcha de cinco kilómetros por la senda del valle hasta el Pozo Santa Bárbara en La Rebaldana, y una carrera competitiva de diez kilómetros hasta el Puente Villando. En total, fueron más de un millar de personas las que acudieron a la llamada de la hullera, tal y como preveía la propia organización.

La salida de ambas pruebas estaba fijada a las doce del mediodía en el parque de la localidad. A cortar la banda que daba inicio a la marcha acudieron la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, y el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. Con una sonrisa de satisfacción, el regidor constataba que «hay un mogollón de gente; el llamamiento ha sido un éxito porque, como se puede ver, hay participantes de todas las edades». Y es que organizar un encuentro de estas características, continuaba, «supone un enorme esfuerzo y este respaldo es para estar muy contentos».

Vázquez, por motivos de agenda, no pudo hacer el recorrido. Quien sí lo hizo fue Mallada. «La marcha, la carrera no, que vengo con la familia y, además, no sé si podría hacerla». La máxima responsable de la hullera dijo que es todo «un orgullo» ver el respaldo de la ciudadanía de la región a esta iniciativa conmemorativa. «Lo que deseamos es que disfrute todo el mundo».

Y es que acudió gente de diversos puntos de la región. Muchos, de Turón, que fue uno de los principales valles mineros de todo el Principado y de España, como ya destacó el regidor. Por eso, la elección de esta zona para la celebración de la marcha conmemorativa «era de justicia», apuntaba el primer edil.

Las familias Cuartas Fernández y Arce Fernández se trasladaron desde Gijón para «disfrutar de una jornada lúdica y deportiva». Acudieron con niños para recorrer la marcha, mientras que los más mayores iban preparados para la carrera. Lucía Noguerol y Ana Isabel de la Rosa participaron con un bebé de nueve meses. «Somos de Turón y venimos a celebrar el aniversario de Hunosa», comentaban. Lo mismo que la familia de Manuel Ángel Álvarez, también de la localidad, dispuesto a hacer el recorrido de cinco kilómetros con sus tres hijos.

La jornada contó también con un aspecto cultural, ya que Hunosa aprovechó esta marcha hasta La Rebaldana para abrir al público, con una guía especializada en historia, las instalaciones del pozo Santa Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Este antiguo equipamiento minero ha sido epicentro de tensiones entre el Ayuntamiento y la hullera. Parece que el conflicto ya quedó profundamente enterrado porque está próximo un acuerdo entre las partes para ceder la instalación al Consistorio, que sería responsable de su gestión.

Santa Bárbara en Langreo

La empresa nació en 1967 como una solución del Estado a la crisis de la industria carbonera y, en este tiempo, han sido más de 41.000 los trabajadores que han pasado por la compañía, que en este medio siglo ha explotado cincuenta pozos y diez minas a cielo abierto en las que extrajo 101 millones de toneladas de carbón.

Además de diversas exposiciones y de la marcha de ayer, Hunosa prepara más actos con motivo de la especial efeméride. El programa incluye la edición de un sello conmemorativo; una muestra pictórica organizada en colaboración con la Consejería de Cultura, el Museo de Bellas Artes, el Banco de Sabadell y la Fundación Masaveu, entre otros; y la edición de un libro. El aniversario culminará durante la celebración de la patrona de los mineros, el día de Santa Bárbara, en diciembre, con un acto institucional en Langreo.