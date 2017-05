«Tuve presiones hasta el último momento para cambiar mi voto»

Muchas miradas estaban puestas en él en el Pleno de moción de censura que se celebró el viernes en Morcín. Era uno de los votos imprescindibles para que prosperara la iniciativa por la que, al final, fue investido alcalde Maximino García 'Mino', de Izquierda Unida. Jesús Menéndez, edil de la Agrupación Morciniega Independiente (AMI), votó a favor de apartar al socialista Jesús Álvarez Barbao del cargo. «Nuestra formación siempre se ha mantenido al margen, pero ya es hora de posicionarnos políticamente», afirmó el concejal en la sesión.

A pesar de las críticas provenientes de su propia agrupación electoral, se mantuvo firme en su postura, la de apoyar la moción de censura.

Tenía un mandato de la asamblea de electores.

¿Tuvo presiones para cambiar el sentido de su voto?

Hasta el último momento. Pero tuve que defender la decisión acordada en la asamblea de AMI. Si hay algún compañero que no lo asume e intenta cambiar la postura adoptada por la mayoría, no hay nada que hacer. Se trata de un órgano soberano. Las cosas se hicieron bien, se hizo una convocatoria con tiempo en la que se informó del asunto que se iba a tratar. Vino un grupo de personas y se adoptó esta decisión. Todos los electores de la formación contaban con la información precisa. Y ya está.

Desde su formación se le amenaza con la expulsión por apoyar esta moción de censura. ¿Teme esta consecuencia?

No sé si eso puede ser factible. Pero yo no temo una posible represalia. Lo que sí que entiendo es que tendría que haber hecho algo mal para que la agrupación decida mi expulsión. Yo no fui por libre ni actué de forma caprichosa; se adoptó la decisión en asamblea. Es como si ahora en el PSOE, tras ganar las primarias Pedro Sánchez, se dice que hay que volver a votar porque no salió lo que algunos querían. Las cosas son así y punto. Es cierto que, dentro de la AMI, hay un grupo de personas que no son capaces de acatar una decisión que adoptó la mayoría, que además fue abrumadora.

¿Y si al final le expulsan? ¿Seguirá siendo edil o renunciaría al acta?

Se trata de una cuestión que tendría que sopesar. Evidentemente no voy a representar a alguien que no quiere que estés ahí. Al final, fue la propia formación la que me invitó a formar parte de la AMI.

Entonces, ¿lo dejaría?

Tendría que pensarlo. No soy un político profesional, lo que soy es un entusiasta del concejo. Tengo mi propio empleo, trabajo en un centro de investigación como químico.

«No es un cheque en blanco»

El PSOE critica que, por otro lado, recibió presiones por parte 'del pote de Nabos' -en alusión a la Cofradía de La Foz- para votar a favor de la moción, y obtener así una promesa para relanzar el Museo de los Quesos.

Me río de esas cosas. Lo que dice la AMI es lo que hago. Alguien de fuera no va a posicionar el sentido de mi voto.

¿Le intentó convencer el PSOE?

Me dijeron que no firmase nada con IU, pero ya se lo dije a Jesús Álvarez Barbao: llevamos dos años pidiendo cambios en el modelo de gestión. Solo nos preocupa el día a día del concejo, solucionar los asuntos en los que vemos que se está fallando. Lo fundamental es que se cumplan los contratos y que se controle el dinero que se gasta. No estamos dispuestos a permitir un descontrol en el gasto municipal. No estoy aquí para hacerme amigo o enemigo de alguien. Estoy aquí para sacar un rendimiento de los recursos del Ayuntamiento.

¿Por qué decide no entrar en el gobierno con IU?

Porque queremos mantener nuestra independencia política. Vamos a apoyar lo que consideremos que es bueno para el concejo y rechazaremos lo que veamos que no sea beneficioso. Este apoyo no es un cheque en blanco para Mino, pediremos evidencias del trabajo que se realice en el municipio.