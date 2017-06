«Se empeñó en arreglar la persiana y se cayó de la ventana. Estamos desolados»

«Salí a las nueve y media de la mañana a comprar al pan y cuando regresaba a casa, me encontré la escena. No me lo podía creer». Quien habla es Sixto, hijo menor del fallecido, ayer, al caer por la ventana de su vivienda, un tercer piso en el número 14 de la avenida de Méjico, dentro de una urbanización. La víctima, Alejandro Horacio Gómez Mariño, tenía 68 años. «Se empeño en arreglar la persiana. Uno de mis hermanos le dijo que no lo hiciera, pero era muy cabezota», continuaba narrando. Perdió la vida por el violento golpe.

Ocurrió sobre las diez de la mañana. «Estaba en la ventana de mi casa y escuché como un aullido y, después, un fuerte golpe contra el suelo», comentaba Ángela, una vecina del portal aledaño que presenció la escena. «Fue algo tremendo, todavía estoy temblando. Lo primero que hice fue llamar al servicio de emergencias del 112», relataba. Hasta el lugar se desplazó un equipo médico que solo pudo certificar el fallecimiento de 'Jandro', como era conocido en el barrio. También llegaron dotaciones de la Policía Nacional que procedieron a acordonar la zona hasta la llegada del forense que decretó el levantamiento del cuerpo, poco después del mediodía. Fue trasladado al Hospital Álvarez-Buylla donde se le realizó la pertinente autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Alejandro Horacio Gómez deja tres hijos -Sixto, David y Alejandro- y viuda, Delfina Osorio. «Mi madre está en casa. Está rota. Estamos todos desolados. Ha sido un fatal accidente», relataba Sixto en el portal de la vivienda.

Persona querida

'Jandro' era una persona apreciada y conocida en la urbanización. Fue minero en Polio y se prejubiló cuando trabajaba en el Monsacro, en Riosa. «No sabemos cómo sucedió, seguro que se asomó más de la cuenta y perdió el equilibrio. Yo escuché un grito. Lo más probable es que no tuvo dónde agarrarse hasta que se precipitó por la ventana», decían vecinos de la urbanización que se encontraban en el momento del trágico accidente.

El funeral por el fallecimiento de 'Jandro' se celebra hoy, en la iglesia parroquial San Pedro Apóstol del concejo, a partir de las cinco la tarde. Posteriormente, recibirá sepultura en el cementerio municipal.