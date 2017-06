San Martín reclama la vuelta del Tren de la Biosfera

Cuatro años sin Tren de la Biosfera. El sector turístico del Valle del Nalón no se resigna a perder este servicio. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha reclamado a Renfe la reactivación del ferrocarril que durante siete años atrajo turistas procedentes de Gijón al valle del Nalón, durante los meses de junio a septiembre, para visitar algunos de los principales atractivos culturales y naturales de la zona.

En opinión de la concejala de Turismo, Cintia Ordóñez, «no podemos renunciar un año más a un servicio que durante siete años atrajo al valle a un flujo considerable de visitantes que hacían escala en San Martín para acudir al Museo de la Minería y la Industria y, posteriormente, se acercaban a Redes y también a Laviana para realizar otras visitas», explicó.

Renfe se hizo cargo de los trenes turísticos de Feve en 2012. Al año siguiente, mantuvo once excursiones por la comarca del Nalón a bordo del convoy, pero, al presentar su oferta para el verano de 2014, el Tren de la Biosfera no apareció y desde la entidad ferroviaria no dieron más explicaciones. «El Tren de la Biosfera», apostilló Ordóñez, «es un excelente recurso para la promoción turística del valle del Nalón y resulta contradictorio que Renfe nos siga privando de este transporte un año más, máxime cuando en los últimos años ha habido un incremento sustancial de los recursos turísticos en el valle del Nalón, por la apuesta decidida de estos concejos para rentabilizar económicamente el turismo».

«Es contradictorio que lo quiten tras el incremento de recursos turísticos», dice Álvarez

Según puntualizó la edil, «en el caso de San Martín hemos asistido a un aumento de la oferta cultural del propio MUMI y a la puesta en marcha del Pozo Sotón, que no solo permite una visita real a las entrañas de la mina sino que además dispone de otros espacios culturales muy interesantes para visitar en familia como es el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería. A lo que hay que añadir el acuerdo de las administraciones locales para potenciar el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras». Por todo ello, la Concejalía de Turismo de San Martín envió ayer una carta a la dirección de Renfe solicitando que se reanude para este verano el Tren de la Biosfera, ya sea en los mismos términos en los que este transporte operó hasta 2013 o con un nuevo planteamiento en cuanto a su gestión se refiere, ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento en todo lo necesario para recuperar este servicio.

El Tren de la Biosfera recorría por primera vez la comarca minera del Nalón en el verano de 2007. Feve logró alcanzar una ocupación cercana al 98% de su capacidad. En torno a unos 350 visitantes lo utilizaron, participando en una jornada que durante once horas y un precio de 39 euros (más tarde se subió a 54 euros) los llevaba a conocer El Museo de la Minería de El Entrego, el concejo de Laviana y el parque de Redes fundamentalmente. Durante los siete años que el tren estuvo operativo hicieron uso de él más de 3.000 personas.