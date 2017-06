Mieres apuesta por el asturiano

Proteger y desarrollar el asturiano. Es la premisa que ha llevado al equipo de gobierno de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Mieres a impulsar una ordenanza para hacer del asturiano la lengua oficial del municipio. Una ordenanza que fue aprobada recientemente en pleno, con el apoyo de todos los grupos políticos menos el Partido Popular.

«No queremos obligar a nadie a hablar en asturiano. Lo que queremos es fomentar el uso de una lengua que en los últimos años está quedando en un segundo plano, tanto a escala local como autonómica», comenta Faustino Zapico, concejal de Educación, Participación Ciudadana, Política Lingüística y Memoria Histórica. Con esta regulación se pretende garantizar el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente, tanto en asturiano como en castellano.

«Las últimas encuestas sociolingüísticas indicaban que el bable ha retrocedido en toda Asturias, y tenemos que hacer algo para evitarlo. Mieres es un referente en las cuencas mineras en cuanto a la utilización del asturiano en el ámbito urbano, y esto es algo para estar muy orgullosos», apunta rotundo Zapico.

En cuanto a la opinión de los vecinos sobre esta decisión, el edil lo tiene claro. «Yo creo que a la población de Mieres le parece bien esta ordenanza, ya que el asturiano es la lengua mayoritaria en el concejo. No es muy distinto a lo que venimos haciendo, no quitamos ningún derecho a nadie», dice. Insiste en que el Consistorio mierense no pretende en absoluto «obligar a nadie a hablar en asturiano».

Y es que la normativa fue calificada como «anticonstitucional» por el Partido Popular, al reconocer como legal un idioma que no lo es. En las últimas fechas los populares han declarado que llevarán a cabo alegaciones para intentar impedir la aprobación de esa normativa. «El argumento que utiliza el PP me parece una barbaridad», opina Faustino Zapico.

Modelo de Lena

De hecho, admite que «hemos seguido el modelo que adoptó el Ayuntamiento de Lena en su día». Y es que el Consistorio lenense ya aprobó una ordenanza en 2014 que tenía como objetivo la regulación del uso del asturiano en las relaciones con la Administración local.

Así, los vecinos podían presentar escritos y solicitudes al Consistorio tanto en castellano como en asturiano.

Una normativa que, ahora, el Ayuntamiento de Mieres ha querido ampliar y llevar a más niveles administrativos. Para ello, a todos los efectos jurídicos, el uso del asturiano será válido en las comunicaciones orales y escritas de los ciudadanos con el concejo de Mieres; que podrán, a su vez, registrar en en asturiano y castellano.

También todas las comunicaciones, notificaciones y resoluciones dirigidas a personas físicas y jurídicas, en la medida de lo posible, podrán estar en asturiano, al igual que las ordenanzas, reglamentos y bandos municipales.

Al igual que en casos anteriores, los impresos, paneles informativos, folletos, anuncios institucionales y sellos del concejo de Mieres, y en general todos los elementos que genere el concejo mierense, podrán publicarse de forma bilingüe. Las rotulaciones de las dependencias municipales también seguirán este mismo patrón de actuación.

Nivel interno

Así, el artículo 13 de la ordenanza municipal anima a los cargos públicos del concejo a expresarse en asturiano en aquello actos celebrados en Mieres y el Principado de Asturias.

«Los responsables públicos debemos predicar con el ejemplo, aunque tampoco queremos obligar a nadie, pero debemos hacer más uso de nuestra lengua», comenta un tanto resignado Faustino Zapico.

Para el futuro, los objetivos están claros. «Lo principal es poner en marcha la ordenanza y después intentaremos que la Oficina de Normalización Lingüística funcione durante todo el año, que en la actualidad esto no ocurre», explica.

También se aplicarán distintas medidas para fomentar el uso del asturiano en todos los ámbitos de la sociedad, así como en las diversas actividades culturales, deportivas, mercantiles y de cualquier otro tipo que tengan lugar en el concejo de Mieres.