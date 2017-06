El juez inicia el trámite para abrir juicio oral al alcalde de Caso por prevaricación

Diez días. Éste es el plazo que da el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana para que la Fiscalía presente escrito de acusación contar el alcalde de Caso, el socialista Tomás Cueria, por un presunto caso de prevaricación administrativa. Y es que el titular de la sala decreta que se continúe con la tramitación judicial abierta, manteniendo la imputación al regidor, y abriendo la puerta a que se celebre juicio oral si el ministerio público o, en su caso, la acusación particular, formula el mencionado escrito acusatorio. De no hacerlo, continúa el auto, se procederá al sobreseimiento de la causa.

En detalle, según figura en el texto al que ha tenido acceso EL COMERCIO, las diligencias previas del caso se iniciaron tras recibir una denuncia previa de la Fiscalía. «Y, tras haberse practicado, indiciariamente se desprende de lo actuado que el alcalde del Ayuntamiento de Caso cometió irregularidades en la contratación de un servicio de actuaciones de infraestructuras de defensa contra incendios, tras la subvención concedida por el Principado». La sala incide en que este proceso «no se gestionó en los términos previstos». Recuerda que Cueria «levantó el reparo» que había formulado la secretaria municipal a favor de la empresa forestal por un importe de 33.817 euros. «No se siguieron, a sabiendas de su irregularidad, los trámites necesarios fijados por la Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratación».

Otro de los asuntos por los que está investigado el socialista es por posibles irregularidades en septiembre de 2015 en la contratación de otra empresa para impartir clases de gimnasia. También está en duda la contratación por el servicio de limpieza municipal en 2015 y la de una tercera sociedad para la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de aguas residuales en Cabañaderecha, El Tozu y Encrucijada también con reparos.

El origen de esta causa se encuentra en agosto de 2015, cuando Izquierda Unida de Caso presentó ante la Fiscalía de Langreo una denuncia contra el regidor casín en materia de contratación administrativa. La imputación judicial se produjo en enero de 2016. Según IU, la secretaria municipal puso reparos al contrato de las defensas contra incendios hasta en dos ocasiones. La Fiscalía explicó entonces que el Ayuntamiento paralizó el resto de los trabajos, cuando se habían gastado ya cerca de 30.000 euros, pese a que la ayuda regional era de casi 62.000 euros. Por ello, el Principado inició entonces la revocación parcial de la subvención, notificada al Consistorio al no haber realizado los trabajos en el tiempo señalado.

Por su parte, el regidor siempre ha negado que haya incurrido en delito alguno en estas actuaciones municipales, por lo que siempre se ha mostrado tranquilo en el transcurso de estas diligencias judiciales.

Paralelismos con Aller

La apertura del juicio oral es la línea roja del Partido Socialista en la aplicación de su código ético. Ya le pasó el alcalde de Aller, David Moreno. En su caso, ya se ha decidido la apertura de juicio por un caso también de posible prevaricación en contratos de un servicio deportivo en el concejo. La FSA expulsó en abril al regidor allerano y éste se negó a renunciar a su cargo alegando su inocencia de un proceso, que similar al de Caso, había iniciado el Partido Popular con una denuncia previa a la realizada por la Fiscalía.

La crisis abierta en el concejo allerano no tuvo precedentes. Todos los ediles socialistas abandonaron la militancia y pasaron en bloque a ser ediles no adscritos. El PSOE se quedó sin representación en el Ayuntamiento; la oposición intentó articular una moción de censura que no prosperó por las diferencias insalvables entre los populares e Izquierda Unida.