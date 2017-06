«En el PP hay disposición a colaborar en el soterramiento»

Abogado de profesión, Rafael Alonso tiene 55 años y nació en Sama, aunque reside en La Felguera. Ha sido reelegido como presidente de la junta local del Partido Popular en Langreo, formación en la que milita desde los años noventa. Diputado en la Junta General, su candidatura, la única presentada, fue refendada por todos los militantes que participaron en la asamblea. Eran unos cincuenta cuando los afiliados son medio millar.

Hubo poca participación.

Es algo que se da en todos los sitios. Y en el caso de Langreo, era lo que se podía esperar, ya que solo se había presentado mi candidatura. La militancia se mueve, por tanto, en la tranquilidad y en la continuidad de un equipo que ha trabajado con acierto.

Comienza un nuevo mandato, ¿cuál va a ser el objetivo principal?

Contribuir desde Langreo a que el PP gane las próximas elecciones autonómicas. Creo que cada vez las tenemos más cerca.

En los últimos comicios locales perdieron un edil y se quedaron con tres.

Pero el balance de los últimos cuatro años es positivo. Así quedó también reflejado cuando en el congreso se expuso la gestión ante la militancia. Seguimos siendo la primera fuerza de centro-derecha en el concejo, y considero que eso es un valor. Hay que seguir trabajando para que se nos siga identificando así entre la ciudadanía. Foro desapareció de la Corporación y entró una nueva formación, que es Ciudadanos.

¿La gestión de los fondos mineros ha podido interferir en ese resultado?

No creo que ese haya sido uno de los motivos. Culpar de la nefasta gestión de estos fondos al Gobierno central me parece un despropósito. Todos los langreanos tenemos ejemplos que todavía hoy son objeto de debate. No es razonable que el último en llegar sea el responsable de todo.

¿Pero supieron trasladar ese mensaje? Al final los vecinos ven que el soterramiento está sin acabar.

Hay un responsable claro con este proyecto. Hubo un convenio firmado entre administraciones socialistas por el que el Gobierno regional se comprometió a financiar esa obra con fondos mineros o con sus presupuestos u otra fuente de financiación. Eso está firmado por el PSOE. Pero ahora me consta que el Gobierno, tras la última visita de los técnicos del Adif a la obra, está buscando una salida por medio de una vía de colaboración. La disponibilidad a esa colaboración por parte del Ministerio de Fomento existe.

¿Qué significa 'colaborar'?

Desconozco la alternativa. Pero sí que hay ánimo para solucionar el problema de esta obra que no generó el PP.

El centro Stephen Hawking continúa cerrado.

Es otro ejemplo de sobrecostes, de un proyecto que está sin acabar y que fue objeto de promoción en campaña electoral. Ya se están arreglando las deficiencias de obra. En el PP somos los primeros interesados en que este equipamiento se ponga en marcha cuanto antes, porque va a ser un motor más para el crecimiento de Langreo. Se está elaborando la orden ministerial para su entrada en servicio. Hay voluntad para ello.

Ya no está en el Ayuntamiento, ¿pero qué opina del actual gobierno local (IU-Somos)?

Conozco hace tiempo al alcalde (Jesús Sánchez), y ahora no me parece la misma persona. Me sorprenden muchas cosas.

¿Cómo la retirada de la Virgen del Consistorio?

Esa, mucho. Hubo un gran número de vecinos que lo rechazaron y no atendió a esas peticiones, cuando alardea de participación.