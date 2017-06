«El PSOE de Morcín es déspota con los vecinos»

María Antonia García Soto es la única concejal de Somos en el Ayuntamiento de Morcín. Fue una de las firmantes de la moción de censura que apartó al socialista Jesús Álvarez Barbao de la Alcaldía. Ocurrió el viernes 26 de mayo, en un Pleno en el que fue investido Maximino García 'Mino', de Izquierda Unida, nuevo regidor. De origen asturiano, García Soto nació hace 49 años en el sur de Francia y lleva diecisiete residiendo en el concejo.

Los socialistas le reprochan que no es del municipio. ¿Eso le molesta?

Me parece una estupidez. Mi hija mayor se crió en el concejo y la pequeña es de aquí. También se me recriminó que mi hija no fuera al colegio público del municipio, pues no puede por mis cuestiones laborales. El portavoz del PSOE -Fernando Alonso- tiene un sentido del humor muy ácido y en toda su intervención hizo daño a toda persona que mencionaba. Al concejal de AMI lo trató de una persona que se ha vendido, a mí como que soy una pasota, y a Mino que estaba abducido por el accidente que sufrió en bicicleta. Claro que no me gustó, me acusó de ser una victimista, y demostró que es un machista de tomo y lomo. Acusar a una mujer de aprovechar su condición de género es muy fuerte. Los socialistas, por el factor que sea, siempre me han tratado de manera despectiva. El anterior alcalde me llegó a decir que yo estaba 'sensible', en alusión al periodo; que mis hormonas me estaban afectando en mi forma de actuar.

También le acusan de haber presentado pocas iniciativas políticas durante estos dos años de mandato. ¿Ha sido así?

Eso es incierto. He presentado muchas mociones a los plenos, con cuestiones sobre medio ambiente, o en defensa de los animales, entre otros asuntos. El problema es que durante el gobierno de los socialistas se hizo caso omiso a este tipo de propuestas, porque es un ayuntamiento con poco presupuesto y tampoco se podían hacer grandes cosas. Por eso, el sentido de las peticiones estaba dirigido a cuestiones con escasa inversión económica. Lo que hacía falta era esfuerzo y ganas de trabajo, y de eso no había.

¿Por ejemplo?

Cabe destacar que tenemos el concejo hecho un basurero y les daba exactamente igual. Por eso se presentaron mucho ruegos en este sentido. Tenemos fincas abandonadas con restos de material de obras o caminos sin atender. Sobre estas cuestiones, pedimos una intervención desde Somos y no se hizo nada. Reclamé una revisión sobre la ordenanza de tenencia de animales domésticos, para tener más control. Me tomaron el pelo.

Esta actitud del PSOE que evidencia, ¿ha pesado en su decisión de apoyar la moción de censura?

No. Cuando yo salgo del Ayuntamiento olvido todo lo personal. Sí que es cierto es que los socialistas son muy maleducados y déspotas con los ciudadanos del municipio, no responden a sus peticiones. Es cierto que Jesús Álvarez Barbao atendía a todo el mundo, como él mismo destacó en el Pleno, pero a todo el mundo le decía que sí y no hacía nada. No respondían a los escritos que presentábamos desde la oposición y no nos hacían partícipes de nada. Era una manera de trabajar en la que nos tenían completamente apartados. Solo nos llamaron para sacar adelante el presupuesto, que apoyamos en el ejercicio anterior. Pero vimos que las cuentas no se cumplieron. Por eso no dimos el respaldo al que presentó para este. Y porque no se atendían las prioridades del municipio.