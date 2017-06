Detenidos dos individuos como autores del incendio en el bazar chino de Pola de Lena

Dos personas, una de ellas menor de edad, son los presuntos autores de un delito de incendio. Ocurrió a principios del pasado mes de abril. El almacén de un bazar chino de Pola de Lena quedó calcinado y hubo que desalojar a unos veinticinco vecinos de las viviendas aledañas. Era el cuarto fuego de este tipo, tiendas regentadas por ciudadanos de procedencia asiática, que se registraba en la región. Dos se produjeron en Oviedo y un tercero en Sotrondio.

Los propietarios declararon a EL COMERCIO que estaban seguros de que el incendio era provocado, una situación que les atemorizaba y les causaba una gran inseguridad, tal y como manifestaron. La Guardia Civil dio ayer por resuelta la autoría de las llamas en el establecimiento lenense y concluyó que los presuntos autores habían accedido al recinto para robar. Por lo tanto, se descartan otros motivos del origen del fuego.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación para el esclarecimiento de las causas que provocaron el incendio y, tras una minuciosa inspección ocular del local afectado,el equipo de investigación del cuerpo en Pola de Lena llegó a la conclusión de que el incendio se había producido mientras se estaba perpetrando un robo en el interior del almacén, pudiendo situarse a dos sospechosos en la noche del incendio y vincularlos a unos objetos abandonados en las inmediaciones del bazar, pudiendo proceder así a su detención.

Tras los arrestos efectuados por la Guardia Civil, se indica que «se ha puesto fin a la preocupación de los vecinos respecto a los misteriosos incendios en bazares chinos, desvinculando este hecho de otros similares que ocurrieron en otras localidades de Asturias». LaBenemérita ha instruido las diligencias y ha puesto a los detenidos en disposición de la autoridad judicial de Pola de Lena.

Los hechos se remontan al pasado 4 de abril cuando se produjo un gran incendio en un céntrico almacén de un bazar chino de la localidad de Pola de Lena que puso en jaque a todos los servicios de emergencia de la zona debido a su gran virulencia. Debido a la intensidad de las llamas, los agentes desalojaron a los residentes de las viviendas colindantes debido al intenso humo y al peligro de una posible propagación del fuego a los edificios cercanos. Finalmente, gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue sofocado sin lamentar daños personales, pero si unos cuantiosos daños materiales en el local afectado por valor de más de 50.000 euros.

Una comunidad con miedo

El establecimiento responsable del almacén calcinado es un comercio ubicado a unos pocos metros, en la calle del Marqués de San Feliz, frente al Parque de La Ería. El propietario ya aseguraba entonces que el fuego fue intencionado. «La puerta estaba reventada», relataba. Las llamas calcinaron la antigua carpintería de la calle Vicente Regueral, construcción de una sola planta que era usada por este negocio para guardar parte de su mercancía.

«Tengo miedo. Mucha casualidad», decía entonces, mientras añadía que «yo no entender; yo no saber motivo», afirmaba con dificultad. Explicaba que en Lena todo el mundo sabe que ese bajo era usado para almacenar su mercancía. «Pasamos muy a menudo por medio de la calle con el carro lleno de enseres», aclaraba la empleada. «Fue un susto terrible. Nos llamaron a la puerta de madrugada para que saliéramos de nuestras casas y tuvimos que correr a la calle», decían los vecinos tras las llamas que no llegaron a propagarse.