«Un gobierno opaco, incapaz y mentiroso caracteriza el mandato de IU»

Se cumplen dos años desde la segunda investidura de Aníbal Vázquez (Izquierda Unida) como alcalde de Mieres. La coalición recibió, en los comicios municipales de 2015, un amplio respaldo ciudadano logrando, de este modo, una mayoría absoluta; doce ediles de una Corporación de 21. Es ahora el grupo municipal socialista, en la figura de su portavoz, Gloria Muñoz, el que hace balance, en el ecuador del mandato, de la gestión del gobierno local.

¿Cómo calificaría estos dos años?

Creo que el alcalde no ha sabido digerir el éxito de las últimas elecciones. Se ha llenado de 'grandeza' y se le ha olvidado la realidad. El principal fallo en su gestión es que todavía no haya presentado un presupuesto; es inconcebible con una mayoría absoluta. Y no se trata de una cuestión técnica, sino política. Es cuestión de decirle a la ciudadanía 'esto es lo que quiero para el concejo y lo voy a hacer así'. Se trata del proyecto ante los vecinos, y no lo hacen. Hay fondos y subvenciones que se están perdiendo porque la condición es contar con un plan financiero, y aquí no existe. Lo mismo sucede para la reorganización del personal que planean, para eso se requiere de una cuenta.

¿A qué lo achaca?

Se trata de una completa incapacidad en su gestión, y es algo que ya llevamos padeciendo seis años, porque tampoco lo hicieron en el anterior mandato de Vázquez. No son capaces de hacer un proyecto. IU desgobierna la barca y se va moviendo en la realidad de cada día. Y la sacan adelante, aunque les pese, gracias a los trabajadores municipales. Pero no hay gestión política. La mayoría de las cosas que se hacen es por inercia, sin planificación.

¿En qué se basa?

Por ejemplo, Mieres está más sucio que nunca. Los contenedores de basura -cuya instalación fue objeto de controversia el anterior mandato- no han supuesto una mejora para los ciudadanos; todo lo contrario. Ha generado más inconvenientes y nos constan quejas de los vecinos. Y cuando lo trasladamos al pleno solo logramos la sonrisa floja por parte del equipo de gobierno. No nos podemos reír de los problemas de los ciudadanos.

El gobierno se queja de la herencia recibida de los anteriores gobierno socialistas.

Ese argumento no ha sido real. Mieres tenía una serie de facturas cuyo pago había sido adelantado. Hubo que hacer frente a inversiones y esos fondos luego no llegaron porque cayeron las vías de ingresos, como la de los Presupuestos generales del Estado, fondos mineros, así como la recaudación propia del Ayuntamiento. Pero sí que se mantuvieron las inversiones y siempre se intentó atender a los ciudadanos. Se invirtió mucho dinero, nadie se lo llevó, está en Mieres. Todo el dinero se gastó en el concejo. IU no ha ahorrado, lo que ha hecho es cambiar de sitio la deuda. Lo que antes se debía a los proveedores ahora se debe a los bancos. El plan de ajuste supuso un grave problema para los trabajadores, porque no quisieron asumir sus propuestas, con un ahorro similar pero por otra vía.

¿Considera que se ha cumplido la promesa de diálogo del gobierno local?

No, y esa es una de grandes mentiras del alcalde, desde el primer momento. Hizo ese discurso y acto seguido cerró la participación del resto de los grupos de los órganos colegiados. Lleva un mandato negando a la oposición, representantes de los ciudadanos. Por lo que, cuando nos niega información, se la niega a la ciudadanía. Es un gobierno opaco, incapaz y mentiroso. Eso caracteriza estos dos años.

¿Hay 'cerco' al concejo por parte del Gobierno regional socialista?

No lo hay. De hecho, el alcalde alardea de las inversiones que consigue para el concejo en cada visita que realiza a las diferentes consejerías. Pero aquí la culpa siempre es de los demás, nunca de ellos. Pero la verdad es que no han hecho nada por el municipio. ¿Qué tiene Mieres ahora que no tuviera antes? Nada. Es más, ha perdido muchas de las cosas que tenía. Este gobierno se olvida de la Feria Minera que organizaba pero se van a hacer la foto al Pozo Sotón, donde sí que la hace Hunosa desde hace dos años. Y es algo que no se va a poder recuperar.